Lucrările la drumul Bușteni-Azuga ar putea afecta structurile căii ferate București-Brașov

Lucrările la drumul care va lega Bușteni de Azuga au atras atenția autorităților, după ce constructorul a constatat posibile probleme ale terenului din apropierea căii ferate București–Brașov. „Analiza efectuată la fața locului a indicat faptul că amplasamentul actual al viaductului poate influența zidurile de sprijin și fundațiile de la baza taluzului căii ferate”, a anunțat Consiliul Județean Prahova, într-o postare pe Facebook.

După curățarea zonei de copaci și de vegetație, muncitorii au putut observa mai clar structurile feroviare de pe versant. Până acum, acestea nu fuseseră analizate în detaliu, deoarece erau acoperite de vegetație deasă. După identificarea acestora, au apărut îngrijorări că lucrările la viaduct ar putea afecta stabilitatea taluzului pe care se află linia de tren.

Pentru a clarifica situația, Consiliul Județean Prahova a organizat o vizită în teren, la care au participat specialiști și reprezentanți ai instituțiilor implicate. La discuții a fost prezent și președintele CJ Prahova, Virgil Nanu, iar analiza a vizat zona viaductului de pe viitoarea centură ocolitoare.

Primele constatări indică faptul că poziția actuală a construcției ar putea exercita presiune asupra zidurilor de sprijin ale căii ferate, un aspect care nu a fost luat în calcul la începutul proiectului.

Pentru a reduce orice risc, autoritățile au decis să solicite o expertiză tehnică independentă. În funcție de concluzii, lucrările ar putea continua cu măsuri suplimentare de siguranță sau cu modificări ale traseului, astfel încât drumul și calea ferată să rămână în condiții de siguranță.

Autostrada A3, aflată în construcție, va face legătura între București și granița cu Ungaria, la Borș 2. Traseul va traversa Munții Carpați prin Valea Prahovei, va străbate Podișul Transilvaniei pe direcția sud-est–nord-vest și va continua prin nordul Carpaților Occidentali până la punctul de trecere a frontierei.

Autoritățile afirmă că autostrada are un rol important pentru economie și turism. Accesul mai rapid către zonele montane și orașele mari ar putea încuraja deplasările, cu un impact direct asupra numărului de turiști și a veniturilor comunităților locale.