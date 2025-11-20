Judecătorii i-au dat fostului judecător Mihail Udroiu, pensionat la 48 de ani, zeci de mii de euro plăți retroactive

Mihail Udroiu, fostul judecător de la ÎCCJ care s-a pensionat recent la vârsta de 48 de ani, a câștigat în instanță plata retroactivă a unei diurne echivalente celei acordate procurorilor din fosta Secție Specială, în valoare de aproximativ 228.000 de lei net (45.600 de euro).

Fostul judecător de la ÎCCJ și de la Curtea de Apel Oradea a dat în judecată instituțiile unde a lucrat pentru a obține diurna acordată procurorilor din secția specială.

El a obținut în acest an majorarea indemnizației de încadrare cu 2% pe zi lucrătoare, pentru o perioadă de doi ani, beneficiu acordat în 2022 procurorilor din Secția specială de anchetare a magistraților, suma totală ridicându-se la aproximativ 228.000 de lei.

Fostul judecător a cerut „recalcularea şi plata efectivă a drepturilor salariate, începând cu data de 16.10.2018 şi în continuare pentru viitor. Cu includerea unui procent de 2% pe zi din indemnizaţia de încadrare brută lunară. Este vorba despre echivalentul diurnei, drept acordat în favoarea procurorilor numiţi în cadrul Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie”.

Judecătorii au decis ca Mihail Udroiu să primească diurna acordată procurorilor pentru perioada martie 2020 – martie 2022. În total, încasările se ridică la 228.000 de lei net, plus dobânzi, sumă care se adaugă la venitul anual de aproximativ 350.000 de lei de la instanța supremă.

„Obligă pârâtele la recalcularea și la plata indemnizației de încadrare în favoarea reclamantului, pentru perioada 22.03.2020 – 14.03.2022. Cu includerea unui procent de 2% din aceasta, reprezentând echivalentul diurnei. Drept acordat în favoarea procurorilor numiți în cadrul Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justitie. Sume actualizate cu indicele de inflatie si dobânda legală penalizatoare, începând cu data scadentei și până la plata efectivă”, este decizia Curții de Apel Alba Iulia, din februarie 2025.

Mihail Udroiu a devenit judecător la ÎCCJ în 2023, după două încercări nereușite la interviul de promovare. Anterior, el a fost consilier al Alinei Bica, fosta șefă DIICOT, în perioada iulie 2013 – noiembrie 2014.

Licențiat în drept la Universitatea din București și format la Institutul Național al Magistraturii, Mihail Udroiu și-a început cariera în 2003 ca judecător stagiar la Babadag. Ulterior, a activat ca procuror la mai multe parchete din București, iar apoi ca judecător la Tribunalul Bihor și la Curtea de Apel Oradea, înainte de a ajunge la instanța supremă.