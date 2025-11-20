Justitie Breaking news

O fostă judecătoare a accidentat mortal un tânăr în scaun cu rotile în parcarea unui spital din Bihor

O fostă judecătoare a accidentat mortal un tânăr în scaun cu rotile în parcarea unui spital din Bihor Sursa foto: Arhiva EVZ
O fostă judecătoare din Bihor, în vârstă de 51 de ani, a provocat un grav accident în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, comuna Sânmartin, în urma căruia un tânăr de 27 de ani, aflat într-un scaun cu rotile, și-a pierdut viața, iar alte două persoane au fost rănite. Șoferița ar fi apăsat din greșeală pedala de accelerație.

Potrivit ISU Bihor, accidentul a implicat un autoturism și trei persoane aflate în parcare: doi tineri în scaun cu rotile și o asistentă medicală de 32 de ani.

Accident Bihor, ISU

Sursa foto: ISU Crișana Bihor

„Apelul la 112 a fost primit în jurul orei 23:30, iar la fața locului au intervenit rapid echipaje ale Gărzii 1 Mai și ale Detașamentelor 1 și 2 Oradea, cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de primă intervenție, ambulanță SMURD însoțită de medic de urgență și ambulanța de Terapie Intensivă Mobilă.

Pompierii au intervenit pentru descarcerarea și acordarea primului ajutor unui tânăr de 18 ani, prins sub autoturism, încadrat în cod roșu medical. Cealaltă persoană, un bărbat de 27 de ani, a fost găsit fără semne vitale, fiind declarat decedat la fața locului. A treia victimă a suferit răni ușoare”, au precizat reprezentanții ISU.

Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă: „Ancheta va analiza dacă șoferița a respectat regulile de circulație și dacă există elemente de neglijență suplimentară, inclusiv lipsa semnalizării în parcarea centrului medical”.

În 2023, un fost procuror a accidentat mortal o femeie la Râmnicu Sărat și a fugit de la locul faptei

În 2023, un fost procuror din județul Buzău a accidentat mortal o femeie la Râmnicu Sărat și și-a continuat drumul. El le-a spus polițiștilor că a simțit cum a trecut peste ceva, dar a crezut că era un câine. După impact, s-a oprit abia la cabinetul său de avocatură din centrul orașului. Fostul procuror, Ion Radu, a fost pus sub urmărire penală, iar procesul este în curs de desfășurare.

