Accident la examenul auto în Ploiești. O femeie a lovit un instructor auto, cu polițistul lângă ea

O femeie de 45 de ani, aflată la a treia încercare de a obține permisul de conducere, a provocat un accident în timpul probei practice din Ploiești, lovind un instructor auto și două autovehicule parcate, chiar în prezența polițistului examinator aflat pe scaunul din dreapta, potrivit IPJ Prahova.

În timpul probei practice pentru obținerea permisului auto, femeia de 45 de ani a urcat la volanul unui autoturism, având în dreapta polițistul examinator. La pornirea de pe loc, mașina avea roțile virate și s-a îndreptat involuntar către dreapta, unde se afla instructorul auto.

Bărbatul, în vârstă de 58 de ani, a fost prins între autoturism și un alt vehicul, iar picioarele acestuia au fost strivite. Instructorul auto a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Ploiești pentru îngrijiri medicale.

Anchetatorii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă, în urma incidentului provocat de femeia de 45 de ani în timpul probei practice pentru obținerea permisului auto. Până în prezent, anchetatorii nu au stabilit dacă responsabilitatea va reveni conducătoarei, polițistului examinator sau ambelor părți.

Accidentul s-a produs la pornirea de pe loc. Mașina avea, aparent, roțile virate, iar femeia nu a observat acest lucru, accelerând și lovind direct instructorul auto, care a fost prins între vehicul și un alt autoturism, suferind răni grave la picioare.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a anunțat că șoferița și polițistul au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

„ Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Persoanele implicate au fost testate cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ”, se arată în comunicatul IPJ Prahova.