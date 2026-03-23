Irina Baianț, în fața lui Putin. Prin ce a trebuit să treacă artista ca să cânte

Irina Baianț a povestit la un podcast despre momentul în care a cântat în fața președintelui Rusiei. Aceasta a explicat că a trebuit să treacă prin controale riguroase inclusiv la păr.

Irina Baianț căutată și la tocul pantofului

Soprana care a cântat în fața președintelui Rusiei a avut de a face o cu experiență greu de uitat. ”A fost un întreg protocol care mi s-a trimis înainte și pe care a trebuit să îl respect întru totul. Protocolul includea chestiuni legate de vestimentație, păr, machiaj.

Nu aveam voie cu un toc mai mare de 5 centimentri și să fie neapărat ori pătrățos ori drept, să nu fie cui. Ei cred că se gândeau că puteai să ții o minobombă, o seringă, nu știu la ce se gândeau”, a explicat artista.

Acele de păr, o altă țintă

Tocurile ca tocurile, dar nici acele de păr nu au intrat în Kremlin. ”Când am intrat în Kremlin au avut o problemă cu acele de păr. Mi-au scos toate acele de păr și fixativul. Și când le-am zis că nu am cu ce să-l prind, mi-au zis: lăsați așa.

Și înainte să intru pe scenă au trecut cu mâna prin părul meu. Înainte să intru în scenă până să mi se dea ok-ul la al optulea om care stătea cu cască, că e liber drumul, mi-au trecut așa mâna prin păr”, a mai povestit Irina Baianț.

Nu a ajuns întâmplător pe scenă

Ca să ajungă sî cânte pentru Vladimir Putin, soprana a trecut niște teste. Mai exact aceasta a trenuit să participe la un concurs internaționale. ”Eu prima dată am câștigat un concurs de elite rusesc, un concurs foarte mare. Am cântat și în rusă, noi trebuie să cântăm în 7 limbi. Tu trebuie să știi la nivel de citit în toate limbile în care s-au scris opere”, a mai explicat artista.

