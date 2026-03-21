Ce i-a propus Putin lui Trump ca Rusia să nu se mai implice în războiul din Iran

Rusia a lansat către Statele Unite o propunere surprinzătoare, care a ridicat semne de întrebare în întreaga Europă: Moscova a anunțat că ar putea să înceteze complet schimbul de informații cu Iranul, inclusiv coordonatele militare și date strategice din Orientul Mijlociu, în schimbul opririi sprijinului american pentru Ucraina.

Oferta a fost prezentată săptămâna trecută la Miami de trimisul rus Kirill Dmitriev, în timpul unor întâlniri cu reprezentanți ai administrației Trump, printre care Steve Witkoff și Jared Kushner, potrivit Politico.

Surse apropiate negocierilor spun că SUA au refuzat oferta. În paralel, Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de aliații NATO pentru refuzul de a trimite nave de război în Strâmtoarea Ormuz, acuzându-i că sunt „lași” și avertizând că nu va uita acest lucru.

Propunerea Moscovei i-a alarmat pe diplomații europeni, care consideră că Rusia urmărește un acord bilateral cu Washingtonul care ar marginaliza Europa. Un diplomat UE a catalogat oferta drept „scandalosă”, pe fondul tensiunilor transatlantice crescânde.

SUA continuă să furnizeze informații Ucrainei, chiar dacă alte forme de sprijin au fost reduse. Anul trecut, schimburile au fost temporar întrerupte după o întâlnire tensionată între Trump și președintele Zelensky, provocând nemulțumire în rândul aliaților.

Rusia și-a extins colaborarea militară cu Iranul de la începutul războiului, oferind Teheranului imagini din satelit și tehnologie de drone pentru a viza forțele americane în regiune, deși Kremlinul a negat aceste informații.

Moscova a transmis un avertisment ferm: orice țară care se alătură coaliției conduse de Statele Unite pentru securizarea Strâmtorii Ormuz va fi considerată parte a conflictului din Orientul Mijlociu și complice la agresiunea împotriva Iranului.

Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a declarat că poziția Rusiei rămâne neschimbată.

„O soluție pentru reluarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz trebuie căutată la masa negocierilor”, a spus ea.

Zaharova a criticat campania militară a Israelului și a SUA împotriva Iranului, pe care a catalogat-o drept nejustificată, și a cerut încetarea ostilităților, promovând în schimb rezolvarea prin dialog politic și diplomatic.

Pe de altă parte, președintele american Donald Trump a îndemnat aliații să trimită nave militare în zonă, având în vedere importanța strâmtorii, prin care se transporta, înainte de război, aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel global.