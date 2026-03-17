Ucraina a atacat Melitopolul ocupat de Rusia. Lovituri asupra sistemelor de apărare aeriană

Ucraina a lansat un nou atac asupra orașului Melitopol, aflat sub ocupație rusă, în noaptea de luni spre marți, potrivit informațiilor apărute din teren. Explozii puternice și incendii au fost semnalate în mai multe zone ale orașului, în contextul unei operațiuni care ar fi vizat infrastructura militară rusă.

Informațiile inițiale au fost transmise de canalul de știri Exilenova Plus de pe Telegram, care a citat mărturiile unor locuitori din zonă. Ulterior, aceleași surse au indicat că sistemele rusești de apărare aeriană ar fi fost afectate sau distruse în urma atacului.

Melitopol, situat în sudul Ucrainei, se află sub controlul forțelor ruse încă din martie 2022, la scurt timp după declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei.

Atacul din noaptea de luni spre marți se înscrie într-o serie de operațiuni prin care Ucraina vizează infrastructura militară din teritoriile ocupate. Potrivit informațiilor apărute, sistemele de apărare aeriană rusești ar fi fost una dintre principalele ținte ale loviturilor.

Exploziile și incendiile raportate de localnici indică faptul că loviturile au avut un impact semnificativ asupra unor obiective militare din zonă.

Atacurile asupra Melitopolului fac parte dintr-o strategie mai amplă a Kievului, care vizează slăbirea capacității de luptă a Rusiei.

Forțele ucrainene lovesc frecvent infrastructura militară din teritoriile ocupate și din interiorul Rusiei, inclusiv depozite de combustibil, sisteme de apărare aeriană și centre logistice.

Aceste acțiuni sunt menite să reducă eficiența operațiunilor militare ruse și să limiteze capacitatea Moscovei de a susține ofensiva.

Pe 10 martie, Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei au publicat imagini video care ar arăta lovituri asupra unor instalații militare din regiunea Donețk, aflată sub ocupație rusă.

„SSO continuă să desfășoare acțiuni asimetrice pentru a împiedica strategic inamicul să poarte război împotriva Ucrainei”, a transmis Comandamentul Forțelor de Operațiuni Speciale.

Potrivit oficialilor ucraineni, unitățile de pe linia frontului au vizat o bază de depozitare și un punct de distribuție pentru combustibil și lubrifianți în localitatea Makiivka.

În noaptea de 10 spre 11 martie, Ucraina a desfășurat o serie de atacuri coordonate asupra mai multor obiective militare aflate în teritoriile ocupate de Rusia.

Potrivit Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, loviturile au vizat sisteme de apărare aeriană, depozite de combustibil și muniție, dar și alte elemente de infrastructură militară.

Un sistem de rachete antiaeriene Buk-M1 ar fi fost lovit în apropierea localității Bahativka din regiunea Zaporojie. De asemenea, un depozit de petrol din Berdiansk și depozite de lubrifianți din zonele Berdiansk și Kuznețivka au fost incluse pe lista țintelor.

Totodată, oficialii ucraineni au declarat că a fost lovit și un depozit de drone în localitatea Novozlatopil.

În aceeași perioadă, Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei au anunțat distrugerea unei stații radar importante în Crimeea.

Potrivit acestora, a fost distrusă stația radar 64N6E, împreună cu antena acesteia, în Sevastopol. Sistemul era utilizat pentru coordonarea apărării aeriene ruse, inclusiv pentru sistemele S-300 și S-400.

Acest tip de echipament are un rol esențial în detectarea și interceptarea țintelor aeriene, iar distrugerea lui poate afecta capacitatea de reacție a sistemelor de apărare.

Melitopol este considerat un punct strategic important, datorită poziției sale în sudul Ucrainei și a rolului său logistic în operațiunile militare ruse.

Controlul asupra orașului permite accesul către alte regiuni ocupate și facilitează transportul de echipamente și resurse militare.

Din acest motiv, orașul a fost în repetate rânduri ținta unor atacuri ucrainene, care urmăresc să afecteze infrastructura militară și logistică a forțelor ruse.