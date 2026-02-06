Ucraina susține că ofensiva rusă își pierde din intensitate după restricționarea Starlink: Sunt ca niște pisoi orbi

La două zile după ce SpaceX, compania deținută de Elon Musk, a demarat verificarea sistemului Starlink și a dezactivat terminalele neautorizate din Ucraina, ritmul operațiunilor militare ruse pare să fi încetinit, a declarat pentru Politico un oficial militar ucrainean.

„În prezent, se observă într-adevăr o astfel de tendinţă. Dar va fi necesar să se monitorizeze în continuare dacă această (tendinţă) va continua, dacă vor exista şi alţi factori”, a spus oficialul, sub protecția anonimatului, având în vedere caracterul sensibil al informațiilor.

Acesta a precizat totodată că, în anumite zone, au fost deconectate și terminale militare ucrainene Starlink care nu erau încă înregistrate oficial, însă procedura de înregistrare este în desfășurare

„Cu toate acestea, în unele locuri, terminalele militare ucrainene Starlink care nu au fost încă înregistrate au fost, de asemenea, deconectate. Dar procesul de înregistrare este în curs”, a adăugat el.

Separat, un comandant din Statul Major ucrainean a descris dificultățile cu care se confruntă forțele ruse, tot sub protecția anonimatului. „De fapt, ei (unităţile ruse) au probleme acum. Sunt ca nişte pisoi orbi”, a declarat acesta pentru sursa citată.

Nemulțumirile au apărut și în rândul bloggerilor militari ruși. Vineri, mai multe canale pro-război au relatat despre o defecțiune pe scară largă a terminalelor Starlink utilizate pe front, problemă apărută în seara zilei de 4 februarie.

Canalul de Telegram Dva Maiora a scris joi că „Forţele armate ruse au folosit terminale Starlink neautorizate pentru a asigura comunicaţiile pe front. Pericolul este că aceasta a fost o soluţie mai simplă decât dezvoltarea unor alternative noi, precum instalarea unor cabluri de fibră optică - care se rup constant -, amenajarea unor punţi de comunicaţii sau utilizarea pe scară largă a staţiilor digitale pentru transmiterea unor pachete mici de date”.

Autorii au adăugat că, în lipsa accesului la Starlink, „acum fie se foloseşte metoda tradiţională, fie vor găsi urgent o soluţie proprie”, acuzându-l pe Musk că sprijină armata ucraineană.

La începutul săptămânii, Ministerul Apărării al Ucrainei, în cooperare cu SpaceX, a inițiat procesul de verificare a terminalelor Starlink, ca măsură de protecție a populației civile. Autoritățile ucrainene au arătat că dronele rusești au început să utilizeze ilegal conexiunile Starlink în timpul atacurilor masive asupra infrastructurii energetice.

„Această măsură este o reacţie directă la utilizarea ilicită a terminalelor Starlink de către forţele ruse. Dronele ruse echipate cu Starlink sunt dificil de interceptat: zboară la altitudini joase, sunt rezistente la războiul electronic şi pot fi pilotate în timp real de la distanţe mari”, a transmis Ministerul Apărării într-un răspuns pentru POLITICO.

Ministerul a avertizat că, în scurt timp, doar terminalele înregistrate și autorizate vor rămâne funcționale în Ucraina, iar dispozitivele neconfirmate vor fi dezactivate. Comandanții unităților militare și civilii au fost îndemnați să transmită rapid seriile terminalelor către autoritățile competente.

În doar o zi, închiderea masivă a Starlink a produs efecte vizibile pe front. „Ruşii nu au doar o problemă pe front; inamicul se confruntă cu un dezastru. Comanda trupelor se prăbuşeşte. Operaţiunile de asalt au fost oprite în multe zone. Trupele noastre au raportat, totodată, probleme cu cei care nu au trimis prompt listele pentru terminalele private Starlink. Procesarea este în curs”, a declarat Serhii Bezkrestnov, consilier al Ministerului ucrainean al Apărării, într-o postare pe Facebook.

Mai multe unități ucrainene au raportat că unele terminale Starlink au încetat să funcționeze chiar și după înregistrare, afectând operațiunile cu drone și evacuările. Ulterior, situația a început să se stabilizeze.

„Unele dintre terminalele Starlink blocate funcţionează deja; echipajele îşi îndeplinesc sarcinile. Mă aştept ca toate să funcţioneze foarte curând”, a declarat Serhii Kostinski, comandantul unității ucrainene de drone „Serafims”.

Ministrul ucrainean al apărării, Mîkhailo Fedorov, i-a mulțumit public lui Elon Musk pentru blocarea accesului armatei ruse la Starlink, afirmând că intervenția a venit din nou într-un moment decisiv. „Cu plăcere”, a răspuns Musk pe X.

Decizia lui Musk de a activa rapid Starlink în februarie 2022 a transformat sistemul într-o componentă vitală nu doar pentru armata ucraineană, ci și pentru infrastructura civilă și energetică. De la începutul războiului, peste 50.000 de terminale au fost instalate la nivel național, furnizate de donatori, parteneri internaționali și autoritățile ucrainene. În paralel, sute de mii de terminale au fost achiziționate de cetățeni pentru uz civil și pentru susținerea sectorului energetic. Potrivit Ministerului Apărării, aceste echipamente au permis refacerea rapidă a comunicațiilor în zonele eliberate și au asigurat funcționarea serviciilor de urgență, a instituțiilor statului și a infrastructurii critice, fiind utilizate de personal medical, militar, educațional, jurnaliști, companii IT și echipe de salvare.