Monden Soprana Irina Baianț readuce spectacolul fenomen Illuminarium la Sala Palatului, pe 9 decembrie







“ILLUMINARIUM nu este doar un simplu concert, ci un spectacol total, un eveniment unic care transcende barierele dintre vizual, auditiv și senzorial. ILLUMINARIUM este o mărturie a lumii interioare pe care am creat-o și pe care o dăruim tuturor celor care își doresc să trăiască această experiență unică. Este o parte din noi pe care o vindecăm gentil, pentru a deveni mai puternici, mai lucizi și mai conectați cu esența noastră”, a descris Irina Baianț conceptul Illuminarium, spectacolul fenomen care anul trecut a dus la un sold-out la Sala Palatului, iar acum, în 12 ore de la anunțarea evenimentului, s-au vândut peste 700 de bilete!

Illuminarium Renaissance marca Irina Baianț și produs de Kimaro va fi pe 9 decembrie 2024, la Sala Palatului, de la ora 19.30.

Irina Baiant, acompaniată de Orchestra Simfonică București, sub bagheta lui Andrei Tudor, propune un repertoriu selectat cu deosebită prețuire și dăruire, așa cum a obișnuit publicul în fiecare an. Programul din acest an este dedicat renașterii și reaprinderii credinței în visurile noastre, într-o simfonie de sunete care promite să inspire și să emoționeze. Totul legat într-o poveste în care vă veți regăsi, ierta, iubi și renaște!

Illuminarium Renaissance nu este doar un concert, ci o călătorie muzicală care ne amintește de puterea speranței și a reînnoirii interioare. Vom celebra împreună frumusețea și magia muzicii într-o seară ce va rămâne cu siguranță în amintirile noastre, alături de soprana Irina Baianț și invitații speciali care îi vor fi alături în mărturia muzicală ce depășește granița lumii văzute.

Biletele sunt diponibile în rețeaua iabilet și pe www.bilete.irinabaiant.ro. Ele au fost lansate într-un mod inedit, printr-un Secret sale dedicat comunității Irinei Baianț. Cea mai populară soprană din România pregătește și alte surprize fanilor săi apropiați pe parcursul campaniei de vânzare a biletelor.

Vă așteptăm deci pe 9 decembrie, de la ora 19.30, la Sala Palatului, la Illuminarium Renaissance. Un eeveniment susținut de magic FM.