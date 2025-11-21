Iranul, nevoit să-și mute capitala. Populația din Tehran, în pericol

Guvernul iranian a identificat regiunea Makran, situată în sud-estul țării, drept o posibilă nouă capitală, în contextul crizei severe de apă și al supraaglomerării din Tehran.

Până în prezent, autoritățile nu au anunțat un calendar oficial pentru relocarea capitalei.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că mutarea capitalei a devenit inevitabilă.

Pezeshkian a afirmat în timpul unei întâlniri desfășurate la Qazvin:

„Tehran nu mai poate susține noi construcții sau creșteri ale populației”

El a adăugat că transferul apei din Golful Persic ar fi extrem de costisitor.

„Deși Iran nu avea fondurile necesare atunci când planul de relocare a fost propus pentru prima dată, acum mutarea este considerată esențială”, a explicat liderul iranian.

Criza apei a atins cote alarmante în capitală. Conform datelor oficiale, barajul Amir Kabir se afla săptămâna trecută la doar 8% din capacitate, iar rezervoarele urbane sunt pe jumătate goale.

Reducerile presiunii apei au început deja, iar autoritățile au avertizat că, în curând, robinetele ar putea rămâne fără apă.

Experții în resurse hidrice subliniază că problemele nu sunt doar cauzate de schimbările climatice sau de sancțiuni, ci și de decenii de gestionare defectuoasă.

Între 2012 și 2018, numărul barajelor din Iran a crescut de la 316 la 647, multe fiind construite fără evaluări de mediu adecvate.

Aceasta a condus la rețele de rezervoare deteriorate, scăderea nivelului apelor subterane și pierderi de 25% din apa urbană prin conducte vechi și degradate.

În contextul secetei severe, guvernul a luat în considerare sisteme de restricționare periodică a apei pentru cei aproximativ 10 milioane de locuitori ai Teheranului.

Fotografii recente arată tineri care se aprovizionează cu apă din fântâni publice în parcurile capitalei, evidențiind dificultățile cotidiene generate de lipsa apei.

Regiunea Makran, care este în prezent subdezvoltată, a fost desemnată drept potențială nouă capitală.

Autoritățile nu au furnizat detalii despre momentul exact în care mutarea ar putea începe sau despre modul în care vor fi gestionate infrastructura și serviciile în această zonă.

În ultima perioadă, tensiunile regionale au crescut, iar conflictele din Orientul Mijlociu, inclusiv cele recente dintre Israel și Iran, pun presiune suplimentară asupra guvernului de la Teheran.

În paralel, populația urbană se confruntă cu provocări imediate legate de resursele de apă și locuire, ceea ce face relocarea capitalei o problemă strategică și logistică complexă.