Canada, țintă pentru Iran. Serviciile secrete au dejucat mai multe amenințări

Agenția canadiană de spionaj intern, Canadian Security Intelligence Service (CSIS), a declarat că, în acest an, a reușit să împiedice amenințări potențial letale îndreptate împotriva unor persoane considerate inamici de către Iran.

Declarația a fost făcută de directorul CSIS, Dan Rogers, în cadrul unui discurs rar susținut joi.

„În cazuri deosebit de alarmante, în ultimul an, a trebuit să prioritizăm operațiunile noastre pentru a contracara acțiunile serviciilor de informații iraniene și ale proxilor lor, care au vizat persoane pe care le percep drept amenințări la adresa regimului lor”, a afirmat Rogers.

Potrivit directorului CSIS, agenții agenției au detectat, investigat și întrerupt mai multe amenințări potențial letale îndreptate împotriva unor persoane aflate în Canada, fără a oferi detalii suplimentare despre identitatea celor vizați sau natura exactă a amenințărilor.

Comentariile sale reprezintă prima confirmare publică că CSIS a intervenit efectiv pentru a proteja criticii Iranului stabiliți în Canada.

În luna august, agenția anunțase doar că investighează amenințările venite din partea Iranului, fără a menționa acțiunile specifice luate pentru prevenirea acestora.

Relațiile dintre Canada și Iran sunt deosebit de tensionate, cele două țări întrerupând legăturile diplomatice în 2012.

În 2024, Canada a clasificat Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran drept organizație teroristă, măsură criticată de autoritățile iraniene.

Pe lângă amenințările iraniene, CSIS a raportat că a blocat încercările Rusiei de a obține ilegal bunuri și tehnologii canadiene.

Rogers a precizat:

„Anul acesta, CSIS a luat măsuri pentru a preveni aceste acțiuni, informând mai multe companii canadiene că firme de fațadă din Europa, care încercau să achiziționeze produsele lor, erau de fapt conectate la agenți ruși”.

Directorul a adăugat că firmele respective au luat măsuri imediate pentru a împiedica aceste achiziții.

Dan Rogers, numit director al CSIS în februarie 2025, a prezentat aceste informații în timpul raportului anual privind provocările de securitate cu care se confruntă Canada.

Aparițiile publice ale directorilor CSIS sunt rare, iar discursul său a oferit informații importante despre operațiunile interne ale agenției.

Aceste acțiuni subliniază preocuparea autorităților canadiene pentru prevenirea amenințărilor externe și protejarea persoanelor vulnerabile de acțiuni potențial violente, menținând în același timp un cadru legal și securitar în cadrul țării.