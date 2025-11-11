MAE al României râde de scenariul lansat de FSB. Romanele societice de spionaj nu erau tocmai strălucite

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București râde de scenariul lansat de serviciul secret al Moscovei, FSB, potrivit căruia spionii ucraineni și britanici ar fi vrut să plătească piloți militari ruși pentru a deturna un avion de vânătoare MiG-31 cu o rachetă Kinjal la nord către baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, potrivit unei postări a purtătorului de cuvânt al instituției.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului român de Extrene, Andrei Ţărnea, a avut o reacţie ironică la scenariul lansat de propaganda Kremlinului, vorbind despre „poveşti inventate cu spioni”.

Reacția oficialului român a venit după un comunicat al FSB, preluat de toată presa de stat și oficioasă de la Moscova, prin care se anunţa „dejucarea” unei operaţiuni ucrainene vizând deturnarea unui avion purtător de rachetă Kinjal către baza de la „Mihai Kogălniceanu”, pentru ca aparatul să fie apoi doborât de apărarea antiaeriană românească.

„Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite fiind exerciţii de propaganda. Tot aşa sunt astăzi ştirile ruseşti inventate cu spioni. Ce e real însă este agresiunea rusa şi sunt provocările ruseşti pe care aceste poveşti cu avioane şi spioni încearcă sa le acopere”, a scris pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Extrene de la București.

"The Soviet spy novels were not exactly brilliant, they were exercises in propaganda. The same goes today for the Russian news stories invented about spies. What is real, however, is Russian aggression and the Russian provocations that these tales about planes and spies are… — PaulC (@PaulConRO) November 11, 2025

Reamintim că Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), cel mai important succesor al KGB, poliția politică din comunism, a susţinut că a dejucat o operaţiune ucraineană care viza deturnarea unui avion rusesc.

Propaganda Kremlinului susținea că agenți din Ucraina și Regatul Unit ar fi încercat să mituiască piloți ruși pentru a deturna un avion de vânătoare MiG-31, purtător al unei rachete hipersonice „Kinjal”, către România, unde ar fi putut fi doborât de apărarea antiaeriană de la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

FSB susținea că, în acest scop, Kievul și Londra au încercat să recruteze piloţi ruşi, promiţându-le o plată de 3 milioane de dolari.