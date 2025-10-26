SUA, tarife mai mari cu 10% pentru Canada. Reclama care l-a înfuriat pe Trump

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă o majorare cu 10% a tarifelor impuse Canadei, escaladând tensiunile comerciale dintre cele două țări. Măsura vine după ce liderul de la Washington a acuzat guvernul canadian că a difuzat o „reclamă falsă” folosind în mod denaturat un discurs anti-tarife al fostului președinte Ronald Reagan, din 1987, relatează CNN.

„anada a fost prinsă în flagrant, publicând o reclamă frauduloasă pe discursul lui Ronald Reagan despre tarife. Din cauza denaturării grave a faptelor și a actului ostil, voi majora tariful aplicat Canadei cu 10% peste nivelul actual, a scris Trump pe Truth Social.

Declarația președintelui vine la doar două zile după ce acesta anunțase că suspendă negocierile comerciale cu Ottawa, amenințând din nou relația economică strategică dintre cele două state nord-americane.

Noul tarif reprezintă ultima măsură dintr-o serie de decizii agresive ale lui Trump pe plan comercial, după ce acesta a impus recent o taxă de 100% asupra importurilor din China, ca represalii pentru restricțiile Beijingului privind exporturile de minerale rare.

Trump a postat anunțul în timp ce se afla la bordul Air Force One, în drum spre Asia, pentru o vizită oficială de cinci zile care începe în Malaysia și se va încheia cu o întâlnire cu liderul chinez Xi Jinping, în Coreea de Sud.

Reclama în cauză, finanțată de guvernul provinciei Ontario, a fost difuzată pe principalele rețele americane și a inclus fragmente dintr-un discurs din 1987 al lui Reagan, în care fostul președinte critica tarifele vamale.

Materialul susținea că „tarifele afectează toți lucrătorii și consumatorii americani și declanșează războaie comerciale aprige”. Totuși, Fundația și Institutul Prezidențial Ronald Reagan a acuzat Canada că a denaturat cuvintele fostului lider american.

Premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a declarat că a discutat cu premierul canadian Mark Carney, iar campania publicitară va fi suspendată luni, pentru a permite reluarea negocierilor comerciale. Până atunci însă, reclama continuă să ruleze în weekend, inclusiv în timpul World Series, meciurile fiind disputate între Los Angeles Dodgers și Toronto Blue Jays, singura echipă canadiană din Major League Baseball.

„Reclama trebuia retrasă imediat, dar a fost lăsată să ruleze aseară în timpul World Series, știind că era o fraudă”, a reacționat Trump sâmbătă.

Ministrul canadian pentru comerțul cu SUA, Dominic LeBlanc, a transmis că Ottawa rămâne deschisă dialogului:

„Vom rămâne concentrați pe obținerea de rezultate care să beneficieze lucrătorii și familiile din ambele țări. Acest progres se poate realiza cel mai bine prin discuții directe cu administrația americană”, a spus el.

La rândul său, Candace Laing, președinte al Camerei de Comerț Canadiene, a avertizat asupra efectelor economice ale conflictului: „Tarifele, indiferent de nivel, rămân o taxă care afectează în primul rând America, apoi competitivitatea nord-americană în ansamblu. Sperăm că această escaladare poate fi rezolvată prin canale diplomatice.”

Canada este al doilea cel mai mare partener comercial al Statelor Unite, după China și Mexic. În 2024, exporturile canadiene către SUA au atins 411,9 miliarde de dolari, iar noile tarife amenință să lovească sectoare-cheie precum auto, oțel, aluminiu, lemn și energie.

Aceste industrii au fost deja afectate de tarifele sectoriale ridicate impuse anterior de administrația Trump, iar rata șomajului din Canada se află acum la cel mai ridicat nivel din ultimii nouă ani.