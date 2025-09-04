Economie Indemnizație de 2.250 lei pe lună de la Guvern pentru victimele violenței domestice







Guvernul a aprobat în ședința de joi o serie de măsuri menite să sprijine persoanele vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă, printre care se numără victimele violenței domestice sau ale traficului de persoane. Una dintre principalele măsuri este acordarea unei subvenții de 2.250 de lei pe lună angajatorilor care încadrează în muncă aceste persoane, cu condiția ca ele să fie înregistrate ca șomeri.

În mitivarea proiectului de hotărâre, persoanele vulnerabile se confruntă nu doar cu dificultăți sociale și economice, ci și cu obstacole în reintegrarea profesională. „Noile reglementări creează un cadru unitar și mai prietenos. Acesta este menit să le ofere șansa unei vieți demne prin muncă”, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.

-Acces gratuit la programe de formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv victimele violenței domestice și ale traficului de persoane.

-Acordarea subvenției lunare de 2.250 de lei angajatorilor care încadrează astfel de persoane dacă sunt șomeri.

-Obligația de confidențialitate pentru angajatori privind calitatea de victimă a persoanelor încadrate în muncă.

Menținerea sprijinului financiar pentru angajatori chiar și în cazul încetării măsurilor de protecție dispuse prin ordin de protecție.

În plus, Guvernul propune modificări și completări ale normelor metodologice aferente mai multor legi din domeniul ocupării forței de muncă. Aceste modificări vizează:

-Ucenicia la locul de muncă.

-Stagiile pentru absolvenții de învățământ superior.

-Stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților.

„Scopul acestor măsuri este de a îmbunătăți accesul la ocupare pentru categoriile vulnerabile, de a simplifica procedurile administrative și de a încuraja angajatorii să participe activ la integrarea profesională și socială a persoanelor aflate în dificultate”, se arată în hotărârea de Guvern.