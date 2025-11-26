Social

Gogoși de post cu apă minerală. Le poți savura cu gemul preferat

Gogoși de post cu apă minerală. Le poți savura cu gemul preferat
În postul Crăciunului, gogoșile sunt pregătite des de gospodinele cu experiență. Această rețetă cu apă minerală le face incredibil de pufoase și ușor de preparat, fără să fie nevoie de mult timp sau ingrediente complicate. Textura lor aerată și gustul plăcut le transformă într-un desert perfect pentru întreaga familie.

Gogoși pufoase de post

Fie că alegi să le savurezi cu zahăr pudră sau cu dulceața preferată, acestea te vor impresiona.

Ingredientele necesare pentru rețetă:

  • 500 g făină
  • 250 ml apă minerală carbogazoasă
  • 100 g zahăr
  • 50 ml ulei vegetal
  • 25 g drojdie proaspătă (sau 7 g drojdie uscată)
  • 1 praf de sare
  • 1 linguriță esență de vanilie (opțional)
  • Zahăr pudră pentru decor
  • Ulei pentru prăjit

Mod de preparare

Într-un bol mic, dizolvă drojdia în puțin zahăr și 50 ml de apă călduță. Lasă să se activeze 10 minute, până se formează spumă. Într-un bol mare, cerne făina și adaugă sarea. Fă o adâncitură în mijloc și toarnă drojdia activată, restul de apă minerală, uleiul și esența de vanilie.

aluat

Sursă foto: Pixabay

Frământă aluatul timp de 10 minute până devine elastic și nelipicios. Poți adăuga puțină făină dacă aluatul este prea moale.Acoperă bolul cu un prosop curat și lasă aluatul să crească 60–90 de minute, într-un loc cald, până își dublează volumul.

Presară puțină făină pe suprafața de lucru și întinde aluatul cu un grosime de aproximativ 1 cm. Taie gogoșile cu un pahar sau cu formă specială.

Rețetă ușoară de gogoși

Încinge ulei într-o tigaie adâncă, la foc mediu. Prăjește gogoșile pe ambele părți până devin aurii, aproximativ 2–3 minute pe fiecare parte. Scoate-le pe hârtie absorbantă. Presară zahăr pudră deasupra gogoșilor calde și servește imediat.

Aceste gogoși de post cu apă minerală ies pufoase, ușor de digerat și foarte aromate. Apa minerală ajută la crearea unui aluat aerat, care nu se îmbibă cu ulei în timpul prăjirii. Poți să le servești simple sau să le umpli cungem, cremă de ciocolată vegană sau pastă de nuci pentru un plus de savoare. Sunt perfecte pentru gustări, ceaiuri de după-amiază sau pentru mesele festive de post.

