Cum poți pregăti ciorbă de perișoare de post. Ingredientul care înlocuiește carnea și are un gust incredibil de bun

Ciorba de perișoare poate fi adaptată cu ușurință și în varianta de post. Carnea poate fi înlocuită cu năut sau cu soia, iar preparatul final te va cuceri de la prima porție. Pe lângă gust, perișoarele pregătite în acest mod vor avea textura perfectă.

Ingredientele necesare:

250 g năut fiert și zdrobit

2 căței de usturoi, tocați mărunt

1 ceapă mică, tocată mărunt

2 linguri pesmet

1 lingură ulei de măsline

Sare și piper, după gust

2 morcovi, tăiați cubulețe

2 cartofi, tăiați cubulețe

1 bucățică țelină, tăiată cubulețe

1-1,5 l supă de legume sau apă

Pătrunjel și mărar proaspăt, tocate

Năutul fiert și zdrobit se amestecă ușor cu pesmetul, uleiul de măsline, ceapa și usturoiul. Se condimentează cu sare și piper și se formează perișoarele. Legumele se călesc câteva minute într-o tigaie cu puțin ulei, apoi se adaugă apa sau supa de legume și se fierb 20 de minute.

Perișoarele se rumenesc separat și se adaugă în ciorbă. Pentru a ajunge la textura dorită, acestea se mai lasă la foc mic încă zece minute. La final, se presară pătrunjel proaspăt pentru aromă și prospețime.

Năutul este un ingredient minune în bucătărie. Din el se pot prepara humus, falafel, burgeri vegetarieni sau tocănițe consistente, iar combinațiile cu legume la cuptor sau avocado oferă preparatelor un plus de proteine.

De asemenea, poate fi integrat în salate sau musaca cu vinete și dovlecel.

Perișoarele din soia granule sunt o alternativă perfectă de post, bogată în proteine și ușor de preparat. Pentru început, granulele de soia uscate se hidratează în apă fierbinte timp de 10–15 minute, până se înmoaie și își dublează volumul. După ce se scurg bine, se stoarce excesul de apă.

Se amestecă soia hidratată cu ceapă tocată mărunt, doi căței de usturoi zdrobiți, pesmet și ulei de măsline. Se condimentează cu sare, piper și eventual puțin mărar sau pătrunjel pentru aromă. Compoziția se frământă ușor, apoi se formează biluțe mici, cât o nucă.

Perișoarele astfel obținute se pot rumeni ușor într-o tigaie cu puțin ulei sau direct adăuga în ciorbă de legume, lăsându-le să fiarbă câteva minute, până capătă consistență.