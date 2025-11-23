Social

Chiftele de ton cu legume. Un deliciu pentru zilele cu dezlegare la pește

Chiftele de ton cu legume. Un deliciu pentru zilele cu dezlegare la peșteChiftele. Sursa foto: Freepik
În acest post, credincioșii pot mânca pește în toate sâmbetele și duminicile, dar și în zilele de sărbătoare. Este o perioadă în care cei care urmează această rânduială aleg preparate ușoare. Chiftelele de ton cu legume se încadrează perfect în această categorie, mai ales dacă sunt pregătite la airfryer.

Chiftele de ton cu legume. Rețeta pas cu pas

Chiftelele cu ton pot fi savurate alături de o garnitură cu cartofi sau orez.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

  • - Ton în conservă, 2 cutii (aprox. 300 g) - Ceapă mică, 1 bucată, tocată mărunt - Morcov, 1 bucată medie, ras fin - Cartof fiert sau piure de cartof rece, 1/2 bucată medie, zdrobit - Ouă, 1-2 bucăți, după necesitate pentru legare - Pesmet, 3-4 linguri, plus extra pentru tăvălit - Pătrunjel proaspăt, 2 linguri, tocat - Sare, 1 linguriță sau după gust - Piper negru măcinat, 1/2 linguriță - Ulei pentru prăjit sau stropit pentru cuptor. - Lămâie pentru servit (opțional).

Mod de preparare

Începe prin a scurge foarte bine tonul din conserve. Pune tonul într-un bol încăpător și desfă-l ușor cu furculița. Adaugă ceapa tocată mărunt și morcovul ras fin. Încorporează cartoful fiert și zdrobit, care ajută la legarea compoziției.

Bate oul și toarnă-l peste amestec. Dacă vezi că este nevoie de o consistență mai fermă, poți folosi și al doilea ou. Presară pătrunjelul tocat, apoi adaugă sarea și piperul. Amestecă bine întreaga compoziție până devine omogenă. Adaugă treptat pesmetul și asigură-te că textura compoziției este potrivită pentru a forma chiftelele.

chiftele

Chiftele. Sursa foto: Freepik

Cea mai ușoară rețetă de chiftele de ton

Ia câte o porție mică de compoziție și formează chiftele rotunde sau ușor turtite. Tăvălește-le prin puțin pesmet pentru a obține o crustă plăcută la exterior. Dacă le gătești la airfryer, unge ușor fiecare chifteluță cu foarte puțin ulei. Așază chiftelele în recipientul aparatului, fără să le înghesui prea tare.

Setează temperatura la 180°C și gătește timp de 12–15 minute. La jumătatea timpului, întoarce chiftelele pentru o rumenire uniformă. Dacă preferi varianta la cuptor, așază chiftelele pe hârtie de copt, stropește-le ușor cu ulei și coace-le la 200°C timp de 20–25 de minute. La final, servește chiftelele cu felii de lămâie, o salată proaspătă sau o garnitură cu orez ori cartofi. Sunt la fel de gustoase și calde, și reci.

