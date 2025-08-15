Social Gândurile oamenilor pot fi auzite cu ajutorul unei noi tehnologii







Oamenii de știință au făcut un pas important în direcția decodării gândurilor. Ei au arătat că un computer conectat la electrozi implantați în creier poate interpreta nu doar cuvintele rostite sau cele pe care o persoană încearcă să le rostească, ci și pe cele gândite, fără intenția de a fi spuse.

De zeci de ani, cercetătorii încearcă să redea vocea persoanelor care și-au pierdut capacitatea de a vorbi, precum pacienții cu scleroză laterală amiotrofică sau cei cu leziuni cerebrale. Ideea este simplă, dar ambițioasă: dacă mușchii nu mai pot produce vorbirea, creierul ar putea fi „citit” direct, iar gândurile transformate în cuvinte.

În noul studiu, publicat joi în revista Cell, computerul a reușit de multe ori să ghicească corect cuvintele gândite de participanți. Testul face parte dintr-un program mai amplu, derulat la UC Davis Health, numit BrainGate2, care a obținut deja rezultate remarcabile.

Oamenii de știință au implantat electrozi minusculi în cortexul motor al voluntarilor, zona responsabilă de transmiterea comenzilor către mușchii implicați în vorbire. Un computer conectat la acești electrozi a înregistrat semnalele electrice generate când participanții încercau să spună anumite cuvinte. Cu ajutorul inteligenței artificiale, sistemul a învățat să recunoască aproape 6.000 de cuvinte, cu o acuratețe de peste 97%, și să le redea cu vocea pacientului.

Noutatea acestui studiu este că sistemul poate recunoaște corect și cuvintele pe care pacientul le gândește, fără intenția de a le rosti. Când ne gândim la un cuvânt sau la o propoziție, creierul produce un tipar de activitate similar cu cel generat atunci când încercăm să vorbim, dar mai slab.

După un antrenament suplimentar, computerul a reușit să decodeze nu doar cuvinte izolate, ci și propoziții întregi gândite de voluntari.

Această capacitate ar putea fi utilă pentru pacienții care obosesc repede atunci când încearcă să vorbească, deoarece ar elimina efortul fizic. Totuși, ridică și întrebări legate de intimitatea gândurilor: dacă tehnologia poate accesa ceea ce gândim, cum putem fi siguri că decodează doar ceea ce dorim să transmitem?

În acest context, au existat cazuri în care sistemul a detectat cuvinte pe care participanții nu intenționau să le rostească.

Într-un experiment, participanții au privit un ecran cu 100 de dreptunghiuri și cercuri roz și verzi, apoi au trebuit să determine numărul formelor de o anumită culoare, de exemplu cercuri verzi. În timp ce rezolvau sarcina, computerul a decodat uneori cuvântul asociat numărului gândit. Practic, participanții numărau în gând, iar computerul „auzea” rezultatul.

Acest lucru sugerează că limbajul ar putea fi implicat în multe tipuri de gândire. Pentru a evita interceptarea gândurilor private, cercetătorii au propus două soluții: sistemul să fie configurat să decodeze doar vorbirea intenționată sau să pornească decodarea doar după o „parolă mentală” - o frază neobișnuită, gândită intenționat.

Echipa doctorului Erin Kunz, neurocercetător la Universitatea Stanford care s-a ocupat de studiu, a ales fraza „Chitty Chitty Bang Bang”, iar un participant a reușit să o folosească cu o acuratețe de 98,75%, astfel încât decodarea începea doar după recunoașterea parolei. Această metodă ar putea oferi pacienților un control mai mare asupra informațiilor transmise.