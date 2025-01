Cât de lung poate fi un cuvânt. Care sunt cele mai lungi din lume

Căutarea celui mai lung cuvânt din lume poate părea o provocare amuzantă, dar în realitate este o întrebare destul de complicată. Depinde mult de cum definim un cuvânt. De la termeni tehnici extrem de lungi, până la cuvinte care sunt, de fapt, propoziții întregi, există multe opțiuni care ar putea pretinde titlul de „cel mai lung cuvânt”. Unele dintre ele sunt produse artificiale, iar altele sunt cuvinte din limbi aglutinative care pot crește până la dimensiuni infinite.

Un exemplu notabil de cuvânt lung este methionylthreonylthreonylglutaminylalanylisoleucine, cu 189,819 litere, care este denumirea chimică a proteinei Titin, cea mai mare proteină cunoscută. Desigur, cuvintele tehnice de acest tip pot atinge dimensiuni impresionante, dar adesea pierd din farmec atunci când vine vorba de „cuvinte de zi cu zi”.

Can you think of a really long word in your language? 🌎 This video was filmed at the Polyglot Conference in Budapest. Thanks so much for having us! It was amazing to meet so many other polyglots from around the world 🗺️ #polyglotconference #polyglot #polyglotgathering #polyglotcheck #polyglotchallenge #bilingual #multilingual #babbel #learnanewlanguage

♬ original sound - Babbel