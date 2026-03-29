Gabriela Cristea revine cu un proiect după pauza din televiziune: Deja ne ocupăm de lumini și de camere

Gabriela Cristea își schimbă direcția profesională după o perioadă în care s-a retras din televiziune pentru a se dedica vieții personale și familiei. După această pauză, vedeta revine în atenția publicului cu un proiect diferit de activitatea din media tradițională, orientat spre mediul online și conținut digital.

Fosta prezentatoare TV a decis să își lanseze propriul canal de YouTube, marcând o schimbare importantă în cariera sa. Platforma va deveni principalul spațiu în care își va desfășura activitatea, iar direcția aleasă este realizarea unui podcast.

Inițiativa apare ca răspuns la interesul publicului care a urmărit-o de-a lungul anilor și care își dorește să o vadă din nou implicată într-un proiect activ.

Noul canal, intitulat „Gabriela Cristea Official”, marchează începutul acestei etape profesionale. Prin intermediul lui, vedeta își propune să construiască o comunitate activă, în care urmăritorii să contribuie la dezvoltarea conținutului. În acest sens, a cerut sugestii de invitați pentru podcast, dar și propuneri de întrebări sau teme de discuție pentru episoade.

„Sper eu să fie pe placul vostru. De ce? Pentru că mi-ați tot spus: hai să pornești și să faci ceva pentru că ne este dor de tine! Și mie îmi este foarte dor de voi și de toate momentele pe care le petreceam alături de voi. Atunci, întrucât pentru moment am renunțat la televiziune, am zis că un podcast se impune”, a spus aceasta.

Pe lângă conceptul editorial, Gabriela Cristea pune accent și pe partea vizuală și tehnică a producției. Aceasta pregătește un studio nou, diferit de spațiile în care a filmat până acum, care va include un decor modern și elegant, adaptat stilului său și tipului de conținut.

Potrivit informațiilor oferite, studioul va avea un design sofisticat, gândit pentru o experiență vizuală atractivă pentru publicul online.