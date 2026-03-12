Cum a slăbit de fapt Gabriela Cristea. Care e rețeta secretă

Gabriela Cristea a slăbit spectaculos în ultimele săptămâni. Cu toate acestea, fosta prezentatoare este destul de secretoasă când vine vorba despre a povesti ce anume a făcut în acest sens.

Fosta prezentatoare a slăbit vizibil, dar nu vrea să spună încă metoda. Aceasta a explicat că este în plin proces și că dorește să mai dea jos câteva kilograme.

”Da, am slăbit foarte mult, mă îngrășasem destul de mult. Acum sunt încă în proces de slăbire. Sunt superstițioasă, de asta nu vorbesc despre asta. Oricum am făcut o chestie foarte politically corect, așa, adică nu m-am operat, dacă asta era înmtrebarea”, a explicat Gabriela Cristea.

Pe de altă parte, aceasta nu s-a ferit să recunoască faptul că a ținut regim. Dar nu a fost ceva ce și-a impus de una singură, ci a consultat mai mulți specialiști.

”Este un regim într-adevăr care implică foartă multă voință, dar implică și specialiști. Pentru că dacă vă apucați să slăbiți prost, vă cade părul, face tot felul de efecte secundare. Adică faceți efort cu cap, nu vă luați după ce zice Vasilică și Ionică pe tiktok. La specialiști trebuie apelat”, a mai pus fosta prezentatoare.

Pe de altă parte, pe parte profesională, Gabriela Cristea are planuri mari. A cumpărat o vilă în Italia unde intenționează să facă turism mai ales cu români. Deși nu este în Toscana, vila este promițătoare pentru astfel de excursii, cel puțin așa susține Cristea.

De asemenea mai există afacerea cu prăjituri pe care femeia de afaceri în continuare o susține, chiar dacă este la regim. Ea a declarat în emisiune că e bine să ai mai multe surse de venit, iar acest lucru l-a învățat în pandemie. Mai ales că la momentul 2020 întreaga societate a suferit schimbări din pricina pandemiei.