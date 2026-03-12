Monden

Cum a slăbit de fapt Gabriela Cristea. Care e rețeta secretă

Comentează știrea
Cum a slăbit de fapt Gabriela Cristea. Care e rețeta secretăGabriela Cristea. Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Gabriela Cristea a slăbit spectaculos în ultimele săptămâni. Cu toate acestea, fosta prezentatoare este destul de secretoasă când vine vorba despre a povesti ce anume a făcut în acest sens.

Gabriela Cristea ține dieta la sertar

Fosta prezentatoare a slăbit vizibil, dar nu vrea să spună încă metoda. Aceasta a explicat că este în plin proces și că dorește să mai dea jos câteva kilograme.

Gabriela Cristea

Gabriela Cristea. Sursa foto: Facebook/Gabriela Cristea

”Da, am slăbit foarte mult, mă îngrășasem destul de mult. Acum sunt încă în proces de slăbire. Sunt superstițioasă, de asta nu vorbesc despre asta. Oricum am făcut o chestie foarte politically corect, așa, adică nu m-am operat, dacă asta era înmtrebarea”, a explicat Gabriela Cristea.

A ținut regim

Pe de altă parte, aceasta nu s-a ferit să recunoască faptul că a ținut regim. Dar nu a fost ceva ce și-a impus de una singură, ci a consultat mai mulți specialiști.

Evenimentul Istoric Nr. 96 Februarie 2026 analizează eșecul complotului care putea schimba lumea
Evenimentul Istoric Nr. 96 Februarie 2026 analizează eșecul complotului care putea schimba lumea
Scandal între Viktor Orban și un politician român. S-au încăierat de la alegerile din Ungaria
Scandal între Viktor Orban și un politician român. S-au încăierat de la alegerile din Ungaria

”Este un regim într-adevăr care implică foartă multă voință, dar implică și specialiști. Pentru că dacă vă apucați să slăbiți prost, vă cade părul, face tot felul de efecte secundare. Adică faceți efort cu cap, nu vă luați după ce zice Vasilică și Ionică pe tiktok. La specialiști trebuie apelat”, a mai pus fosta prezentatoare.

Afaceri peste afaceri

Pe de altă parte, pe parte profesională, Gabriela Cristea are planuri mari. A cumpărat o vilă în Italia unde intenționează să facă turism mai ales cu români. Deși nu este în Toscana, vila este promițătoare pentru astfel de excursii, cel puțin așa susține Cristea.

De asemenea mai există afacerea cu prăjituri pe care femeia de afaceri în continuare o susține, chiar dacă este la regim. Ea a declarat în emisiune că e bine să ai mai multe surse de venit, iar acest lucru l-a învățat în pandemie. Mai ales că la momentul 2020 întreaga societate a suferit schimbări din pricina pandemiei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:10 - Cum a slăbit de fapt Gabriela Cristea. Care e rețeta secretă
14:04 - Evenimentul Istoric Nr. 96 Februarie 2026 analizează eșecul complotului care putea schimba lumea
14:00 - Povești cu lăutari, lăutărese și alte mădăline și magadleni
13:51 - Scandal între Viktor Orban și un politician român. S-au încăierat de la alegerile din Ungaria
13:44 - Când va avea loc nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce. Pregătirile sunt în toi
13:37 - Un mineral misterios, descoperit pe Marte. Ar putea rescrie istoria planetei

HAI România!

Povești cu lăutari, lăutărese și alte mădăline și magadleni
Povești cu lăutari, lăutărese și alte mădăline și magadleni
Ce au cerut, de fapt, americanii? Hai live cu Turcescu
Ce au cerut, de fapt, americanii? Hai live cu Turcescu
Problema cea mai mare a galeriilor de artă: concurența neloială. „Atunci apar căpușele”
Problema cea mai mare a galeriilor de artă: concurența neloială. „Atunci apar căpușele”

Proiecte speciale