Gabriela Cristea a devoalat cum decurge, într-adevăr, căsnicia cu Tavi Clonda

Gabriela Cristea a povestit despre viața de cuplu, la aproape un deceniu de la momentul în care l-a întâlnit pe Tavi Clonda. După un divorț intens mediatizat de regretatul Marcel Toader, fosta prezentatoare TV spune că nu mai avea nicio încredere în ideea de mariaj. Relația cu actualul soț a schimbat însă radical această perspectivă.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează un cuplu de aproximativ zece ani și sunt căsătoriți din 2015. Departe de a poza într-o familie ideală, vedeta subliniază că relația lor, ca oricare alta, are momente dificile, tensiuni și dezacorduri, dar cheia rămâne comunicarea și maturitatea emoțională dobândită în timp.

„Să nu vă închipuiți că la noi este doar lapte și miere… le avem și noi pe ale noastre”, a spus Gabriela Cristea, explicând că important este modul în care conflictele sunt gestionate înainte să escaladeze. Ea consideră că experiențele de viață și capacitatea de a-l înțelege pe celălalt ajută la menținerea echilibrului în cuplu.

Un subiect sensibil pe care l-a abordat de-a lungul timpului este infidelitatea, mai ales în contextul fostei sale căsnicii. Gabriela a declarat că nu consideră înșelatul o normalitate și crede că există relații bazate pe respect și dialog real.

„Credeți că există cupluri în care nu se înșală? Eu cred că da”, a spus ea, subliniind că fidelitatea ține de alegere și de asumare.

Prezentatoarea a recunoscut că, după divorț, era convinsă că nu va mai ajunge niciodată în fața altarului. „Noi am ales căsătoria, deși eu eram convinsă că nu mă voi mai căsători niciodată”, a mărturisit Gabriela, explicând că întâlnirea cu Tavi Clonda i-a schimbat complet viziunea despre viața de cuplu și stabilitate.

Pentru cei doi, căsătoria nu a fost o convenție socială, ci o formă de apartenență și siguranță emoțională. Gabriela Cristea a precizat că nu vede mariajul ca fiind superior concubinajului, ci ca pe o alegere personală care, în cazul lor, a funcționat.

„Nu spun că este mai bun sau mai puțin bun niciunul dintre cele două concepte de cuplu”, a explicat ea.

Pe lângă viața de familie, Gabriela și Tavi au investit recent într-o casă de vacanță în Italia, într-o regiune mai puțin turistică, Abruzzo. Proprietatea, nelocuită de decenii, urmează să fie renovată și transformată într-un refugiu departe de agitația cotidiană.

Tot familia a fost și motivul pentru care Gabriela Cristea a luat una dintre cele mai grele decizii din cariera sa: retragerea din televiziune. Ea a povestit că momentele în care pleca la serviciu și își vedea fiicele afectate au cântărit decisiv.