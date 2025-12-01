Fost ministru britanic, condamnat la închisoare într-un dosar de corupție din Bangladesh

Un tribunal din Bangladesh a decis condamnarea deputatei britanice Tulip Siddiq, fost ministru, la doi ani de închisoare într-un dosar de corupție legat de atribuirea ilegală a unui teren. Verdictul a fost pronunţat în lipsă, potrivit Reuters.

Tulip Siddiq este nepoata fostului prim-ministru al Bangladeshului, Sheikh Hasina, care a fost înlăturată de la conducere. Tulip Siddiq, Sheikh Hasina și sora acesteia, Sheikh Rehana — toate coacuzate în dosar — nu au fost prezente în sala de judecată.

Hasina a fost condamnată la cinci ani de închisoare, iar Rehana la șapte ani, potrivit presei locale citate de Reuters.

Sheikh Hasina, care a fugit în India în august 2024, în timpul revoltei împotriva guvernului său, a fost condamnată luna trecută la moarte pentru reprimarea violentă a protestelor. Săptămâna trecută, ea a primit o pedeapsă totală de 21 de ani de închisoare în alte dosare de corupție.

Procurorii susțin că terenul a fost atribuit ilegal prin influență politică și prin înțelegeri cu funcționari de rang înalt, acuzându-le pe cele trei inculpate că au abuzat de autoritatea lor pentru a obține suprafața de aproximativ 13.610 metri pătrați în perioada în care Hasina era prim-ministru.

Majoritatea celor 17 inculpați nu au fost prezenți în momentul pronunțării sentinței.

Tulip Siddiq, care a demisionat în ianuarie din funcția de ministru britanic pentru servicii financiare și politici anticorupție, după o anchetă privind legăturile sale financiare cu Hasina, a respins anterior acuzațiile, pe care le-a numit „calomnii motivate politic”.

„Rezultatul acestui tribunal este la fel de previzibil pe cât este de nejustificat. Sper că acest așa-zis „verdict” va fi tratat cu disprețul pe care îl merită”, a spus aceasta.

În prezent, Marea Britanie nu are un tratat de extrădare cu Bangladeshul.