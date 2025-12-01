International

Fost ministru britanic, condamnat la închisoare într-un dosar de corupție din Bangladesh

Comentează știrea
Fost ministru britanic, condamnat la închisoare într-un dosar de corupție din BangladeshTulip Siddiq. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Un tribunal din Bangladesh a decis condamnarea deputatei britanice Tulip Siddiq, fost ministru, la doi ani de închisoare într-un dosar de corupție legat de atribuirea ilegală a unui teren. Verdictul a fost pronunţat în lipsă, potrivit Reuters.

Cele trei coacuzate nu au fost prezente în sala de judecată

Tulip Siddiq este nepoata fostului prim-ministru al Bangladeshului, Sheikh Hasina, care a fost înlăturată de la conducere. Tulip Siddiq, Sheikh Hasina și sora acesteia, Sheikh Rehana — toate coacuzate în dosar — nu au fost prezente în sala de judecată.

Hasina a fost condamnată la cinci ani de închisoare, iar Rehana la șapte ani, potrivit presei locale citate de Reuters.

Procurorii susțin că terenul a fost atribuit ilegal

Sheikh Hasina, care a fugit în India în august 2024, în timpul revoltei împotriva guvernului său, a fost condamnată luna trecută la moarte pentru reprimarea violentă a protestelor. Săptămâna trecută, ea a primit o pedeapsă totală de 21 de ani de închisoare în alte dosare de corupție.

Nicușor Dan, mesaj tranșant de 1 Decembrie: „România este o țară coruptă”. Cel mai dur discurs al președintelui de la preluarea mandatului
Nicușor Dan, mesaj tranșant de 1 Decembrie: „România este o țară coruptă”. Cel mai dur discurs al președintelui de la preluarea mandatului
Planul Rusiei de a cuceri Herson produce riscuri ecologice pentru România. Documente militare arată un scenariu de contaminare masivă în Marea Neagră
Planul Rusiei de a cuceri Herson produce riscuri ecologice pentru România. Documente militare arată un scenariu de contaminare masivă în Marea Neagră

Procurorii susțin că terenul a fost atribuit ilegal prin influență politică și prin înțelegeri cu funcționari de rang înalt, acuzându-le pe cele trei inculpate că au abuzat de autoritatea lor pentru a obține suprafața de aproximativ 13.610 metri pătrați în perioada în care Hasina era prim-ministru.

Majoritatea celor 17 inculpați nu au fost prezenți în momentul pronunțării sentinței.

Proces

Proces. Sursa foto: Arhiva EVZ

Tulip Siddiq: „Sper că acest așa-zis „verdict” va fi tratat cu disprețul pe care îl merită”

Tulip Siddiq, care a demisionat în ianuarie din funcția de ministru britanic pentru servicii financiare și politici anticorupție, după o anchetă privind legăturile sale financiare cu Hasina, a respins anterior acuzațiile, pe care le-a numit „calomnii motivate politic”.

„Rezultatul acestui tribunal este la fel de previzibil pe cât este de nejustificat. Sper că acest așa-zis „verdict” va fi tratat cu disprețul pe care îl merită”, a spus aceasta.

În prezent, Marea Britanie nu are un tratat de extrădare cu Bangladeshul.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:47 - „Winter Egg”, cel mai mare ou Fabergé, ar putea stabili un nou record la licitație
19:34 - Nicușor Dan, mesaj tranșant de 1 Decembrie: „România este o țară coruptă”. Cel mai dur discurs al președintelui de la...
19:26 - „Stegarul Dac”, din nou în centrul unui incident. S-a urcat pe o macara de Ziua Națională și a cerut „turul doi înapoi”
19:17 - Planul Rusiei de a cuceri Herson produce riscuri ecologice pentru România. Documente militare arată un scenariu de co...
19:08 - Airbus confirmă o nouă problemă de calitate la aeronavele A320. Se vor întârzia livrările unui model-cheie
18:58 - Risc ridicat de avalanșe în Bucegi, Făgăraș și Parâng-Șureanu, după ninsorile din ultimele zile

HAI România!

Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false

Proiecte speciale