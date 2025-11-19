Rareș Mariș și Erika Isac, de urgență la tribunal. Proces neașteptat

Rareș Mariș și Erika Isac, doi dintre artiștii cei mai urmăriți ai noii generații din România, au făcut o apariție neașteptată în fața magistraților, în cadrul unui dosar care a captat atenția publicului. Surpriza a venit însă din faptul că instanța a decis închiderea cauzei fără a aplica sancțiuni sau a continua procesul.

Cântărețul Rareș Mariș, cunoscut după ce a câștigat primul sezon al unui show de talente și a semnat ulterior un contract cu o casă de producție, și-a reluat cariera muzicală după o perioadă în care s-a concentrat pe studiile de Drept. Succesul său continuă, atât pe scenă, cât și în mediul online, făcându-l unul dintre cei mai influenți artiști tineri din România.

Erika Isac, la rândul ei o figură cunoscută în showbiz-ul românesc, a trecut printr-o serie de controverse publice legate de viața personală. În trecut, artista a avut o relație cu Adi Istrate, iar în prezent formează un cuplu cu rapperul M.G.L.

În martie 2025, ea a stârnit speculații privind o posibilă sarcină, după ce a postat un videoclip în care își făcea un test de sarcină, pe care apoi l-a clarificat printr-un alt mesaj video, insistând asupra dreptului la intimitate.

Conform portalului instanțelor de judecată, numele celor doi artiști a apărut într-un dosar ce viza confirmarea renunțării la urmărirea penală, fiind înscriși cu calitatea de intimați. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a formulat cererea de închidere a anchetei, considerând că faptele investigate sunt minore și nu justifică continuarea procedurilor legale.

Judecătorul a analizat propunerea și a confirmat decizia Parchetului, ceea ce înseamnă că dosarul se închide definitiv. Nu există condamnări, procese ulterioare sau consecințe penale pentru cei doi artiști. Costurile procedurale rămân în sarcina statului, conform practicii judiciare pentru astfel de cazuri.

Astfel, Rareș Mariș și Erika Isac își pot continua activitatea profesională fără restricții legale, iar fanii lor pot fi liniștiți că apariția în fața instanței nu a afectat carierele celor doi