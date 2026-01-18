Forțele guvernamentale siriene au preluat controlul asupra unui oraș important din provincia Raqqa

Forțele guvernamentale siriene au preluat, duminică, controlul asupra orașului Tabqa, din provincia Raqqa, într-o ofensivă desfășurată la est de fluviul Eufrat, împotriva Forțelor Democratice Siriene (SDF), conduse de kurzi, potrivit Associated Press.

Avansul armatei siriene are loc pe fondul tensiunilor reaprinse la începutul lunii între autoritățile de la Damasc, conduse de președintele Ahmad al-Sharaa, și SDF, susținute de Statele Unite. Confruntările recente au provocat zeci de morți și au dus, anterior, la pierderea de către forțele kurde a trei cartiere din orașul Alep.

Tabqa este un punct strategic important, deoarece găzduiește un baraj major care controlează debitul apei spre sud, precum și o bază aeriană militară.

După ce a ajuns la putere în decembrie 2024, în urma înlăturării lui Bashar al-Assad, președintele Ahmad al-Sharaa încearcă să își consolideze autoritatea la nivelul întregii țări, afectate de ani de război. Totodată, el urmărește să câștige încrederea minorităților, inclusiv a kurzilor, care privesc cu scepticism noua conducere cu orientare islamistă.

Guvernul sirian și SDF se acuză reciproc că au încălcat un acord semnat în martie, care prevedea reintegrarea nord-estului Siriei și a forțelor kurde în structurile statului.

Situation on Raqqa [18/1/2026]: [12:00] Following the complete withdrawal of the SDF at dawn, the STG entered Tabqa. In the morning, MOI troops were deployed in the city to secure strategic areas, including the dam.

SDF controlează întinse teritorii din nord-estul Siriei și a fost, timp de mai mulți ani, principalul aliat al Washingtonului în lupta împotriva grupării jihadiste Stat Islamic. După schimbarea de regim, Statele Unite au consolidat relațiile cu Damascul și au încercat să medieze tensiunile dintre cele două părți.

După luptele din Alep, în urma cărora au murit 23 de persoane și zeci de mii de oameni au fost strămutați, liderul SDF, Mazloum Abdi, a anunțat vineri că forțele sale se vor retrage la est de Eufrat. Decizia vine după măsurile anunțate de al-Sharaa privind consolidarea drepturilor kurzilor în Siria. Presa de stat siriană a relatat că forțele kurde ar fi aruncat în aer un pod din Tabqa, cu scopul de a încetini înaintarea trupelor guvernamentale.

De asemenea, autoritățile de la Damasc au acuzat SDF că ar fi executat prizonieri înainte de retragere. Conducerea kurdă a respins acuzațiile și a susținut că deținuții au fost evacuați.

Tabqa a fost cucerit de SDF în 2017 de la gruparea jihadistă Stat Islamic, în timpul campaniei de destructurare a așa-numitului „califat”. Rămâne neclar cât de departe vor înainta trupele guvernamentale în zonele considerate nucleul teritoriilor kurde.

Între timp, în provincia Deir el-Zour, la est de Raqqa, autoritățile au cerut populației să rămână în locuințe, după semnalarea unor noi ciocniri cu SDF. Zona este considerată deosebit de sensibilă, deoarece este bogată în resurse energetice și găzduiește câmpurile petroliere Al-Omar și Conoco, în apropierea cărora se află trupe americane.