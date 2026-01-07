Confruntări violente între armata siriană și forțele kurde. Copii și civili kurzi, uciși în Alep

În nordul orașului Alep, confruntările armate dintre forțele guvernamentale siriene și Forțele Democratice Siriene (SDF) au dus la cel puțin nouă morți marți, potrivit relatărilor AP News.

Bilanțul include civili și militari, iar luptele au izbucnit pe fondul dificultăților persistente privind integrarea SDF în armata națională siriană.

Agenția de presă de stat a Siriei, SANA, a raportat că un soldat guvernamental a fost ucis și trei alți membri ai forțelor armate au fost răniți într-un atac atribuit Forțelor Democratice Siriene.

Ulterior, canalul de televiziune de stat a informat că trei civili, inclusiv două femei, și-au pierdut viața în urma bombardării unei zone rezidențiale, iar alți civili, printre care doi copii, au fost răniți. SANA a mai precizat că nouă angajați ai Direcției de Agricultură din Alep au fost răniți după ce un proiectil a lovit sediul instituției.

Forțele Democratice Siriene au respins responsabilitatea pentru bombardamentul care ar fi ucis civili, susținând că proiectilul a lovit cartierul al-Midan din Alep, dar că ținta reală era cartierul kurd vecin, Sheikh Maqsoud. Într-un comunicat, SDF a susținut:

„Acest bombardament nediscriminatoriu constituie un atac direct asupra zonelor rezidențiale și expune viețile civililor unui pericol grav.”

Confruntările au afectat puternic locuitorii din cartierele vizate. SDF a transmis, totodată, că un atac cu dronă al forțelor guvernamentale ar fi ucis un rezident din Sheikh Maqsoud și ar fi rănit doi copii.

Bombardamentele din cartierul Bani Zaid ar fi dus la moartea unei femei și la rănirea a zeci de persoane, conform relatărilor unității kurde.

La spitalul Al-Razi din Alep, unde au fost internați răniții, un părinte și-a descris situația fiicei sale de patru ani, rănită de schije. El a spus că fetița și-a pierdut un ochi în urma exploziei:

„Vreau doar să știu ce pot să-i spun fiicei mele când o voi vedea. Unde a dispărut ochiul ei?”

Cartierele predominant kurde Sheikh Maqsoud și Achrafieh din Alep au fost scena unor ciocniri repetate în ultimele luni. Relatările din surse străine indică faptul că aceste lupte s-au soldat anterior cu acorduri de încetare a focului, dar tensiunile au reapărut periodic.

Marți seara, o calmare relativă a fost raportată în zonă, dar luptele au reizbucnit în orele următoare, potrivit relatărilor agențiilor străine.

Forțele Democratice Siriene sunt considerate principala forță cu zeci de mii de luptători ce urmează să fie absorbite în armata siriană. În luna martie, conducerea de la Damasc, sub președintele interimar Ahmad al-Sharaa, a semnat un acord cu SDF pentru integrarea acestora în armata națională până la sfârșitul anului 2025.

SDF has controlled Aleppo's Sheikh Maqsood and Ashrafiyah neighborhoods for a year, bringing only security chaos to residents and the city The rest of Aleppo is controlled by the Syrian government. It doesn’t make sense to leave the SDF any longer to control the 2 neighbourhoods pic.twitter.com/Lv4Zpbd3Ae — Tamir Hussein | Reporting Syria (@timtams83) January 7, 2026

Cu toate acestea, conform relatărilor, discuțiile privind modul de implementare au creat tensiuni și au generat întârzieri.

Diversi oficiali guvernamentali au afirmat că nu s-au înregistrat progrese tangibile la ultima întâlnire dintre reprezentanții guvernului și SDF, desfășurată duminică la Damasc. Totodată, unele facțiuni incluse în noua armată siriană ar fi fost anterior grupări insurgente susținute de Turcia și au avut un istoric de confruntări cu forțele kurde.

Atât autoritățile siriene, cât și SDF și-au exprimat reticența și acuzațiile legate de implementarea Acordului din 10 martie. Ministerul Apărării din Siria a declarat:

„Organizația SDF demonstrează din nou că nu recunoaște Acordul din 10 martie și încearcă să îl saboteze și să atragă armata într-o confruntare deschisă.”

SDF a acuzat forțele guvernamentale de încălcări ale dreptului internațional umanitar și de vizarea infrastructurii și serviciilor esențiale, precum apa și electricitatea.