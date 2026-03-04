Fanii „Yellowstone”, uluiți de răsturnările de situație din noul serial „Marshals”

Universul „Yellowstone” își uimește din nou fanii, de această dată prin intermediul spin-off-ului „Marshals”, care debutează cu un moment dramatic: moartea unui membru marcant al familiei Dutton, informează Fox News.

Serialul derivat din celebrul „Yellowstone” surprinde publicul încă din primul episod, alegând să elimine un personaj esențial pentru dinastia care a stat în centrul poveștii originale. Dispariția acestuia nu este una violentă, ci vine în urma unei lupte cu cancerul, o boală care, potrivit scenariului, ar putea avea legătură cu poluarea toxică din rezervația indiană unde trăia familia.

Așadar, povestea Yellowstone se extinde într-o direcție neașteptată și dureroasă. Episodul de deschidere, intitulat „Piya Wiconi”, îl aduce în prim-plan pe Kayce Dutton, interpretat de Luke Grimes, într-o ipostază profund vulnerabilă.

Personajul este surprins în fața mormântului soției sale, Monica Dutton, confirmând astfel moartea acesteia și marcând una dintre cele mai emoționante scene din noua producție. Cu vocea încărcată de durere, Kayce mărturisește că îi duce dorul soției sale, pe care o descrie drept cea mai bună și, totodată, singura lui prietenă.

Monica, interpretată în serial de Kelsey Asbille, a fost una dintre figurile centrale ale poveștii din Yellowstone, iar absența ei schimbă radical traiectoria personajului. Prin această alegere dramatică, „Marshals” transmite încă din primul episod că mizele emoționale rămân la fel de intense ca în seria originală, iar destinul familiei Dutton continuă să fie marcat de pierderi și sacrificii.

Luke Grimes a vorbit despre unul dintre cele mai emoționante momente din episodul pilot al noului spin-off, mărturisind că scena în care personajul său merge la mormântul Monicăi l-a marcat profund.

Într-un interviu, actorul a descris relația dintre Kayce și Monica drept o poveste de dragoste tragică, comparabilă cu cea din Romeo and Juliet, doi îndrăgostiți urmăriți de ghinion.

Chiar dacă Monica nu mai este prezentă fizic în poveste, Grimes subliniază că influența ei rămâne puternică. Actorul consideră că momentul în care Kayce îi vorbește la mormânt, într-un monolog plin de durere, este punctul culminant al episodului pilot.

În opinia sa, personajul continuă să o onoreze pe Monica de-a lungul sezonului, vizitându-i frecvent locul de veci și păstrând-o vie prin amintire.

Într-un alt interviu, oferit pentru TV Insider, Grimes a recunoscut că vestea privind destinul Monicăi l-a luat prin surprindere. Actorul a povestit că a ezitat înainte de a o suna pe Kelsey Asbille pentru a-i comunica direcția în care urma să evolueze povestea. Potrivit lui, ideea de a continua fără ea în distribuție părea greu de imaginat, mai ales că între ei s-a legat o prietenie strânsă.

Grimes a avut doar cuvinte de laudă la adresa colegei sale, pe care o consideră una dintre cele mai talentate actrițe alături de care a lucrat. El a descris-o ca fiind profesionistă, echilibrată și mereu respectuoasă cu echipa de filmare.

Discuția dintre cei doi despre schimbările din scenariu a fost, în cele din urmă, una sinceră și matură, iar Asbille a primit vestea cu calm și profesionalism, demonstrând că știe să gestioneze astfel de momente dificile.

Fanii serialului „Yellowstone” nu au primit veste prea bine, fiind nemulțumiți de schimbările scenariului din spin-off „Marshals”,

„Uciderea nebunească a Monicai m-a surprins total”, a comentat un fan la postarea de pe Instagram a echipei Marshals. Alticineva a scris: „Poate cineva să-mi explice ce s-a întâmplat cu Monica?”.

„Primul episod a fost grozav, doar că Monica nu era cu familia ei!”, a scris un al treilea utilizator. Un fan a transmis că nu vor mai urmări serialul dacă Monica nu mai este în serial.

„Nu o să mă uit. Îmi este dor de Monica. Fără Monica, serialul ăsta e un eșec”, a scris utilizatorul. „Sunt atât de dezamăgit că au distrus personajul Monicăi”, a adăugat un alt fan nemulțumit.