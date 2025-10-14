Evz.ro. România, lovită de un val de concedieri și de scăderea vânzărilor, în 2025. Arest preventiv pentru șoferul care a produs gravul accident din Berceni

Evz.ro vă prezintă evenimentele care au marcat ziua de marți, 14 octombrie. Șoferul care a provocat, ieri, tragedia din Berceni, va sta după gratii, în arest preventiv. Judecătoria Sectorului 4 a admis marți propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a tânărului.

Incident feroviar grav în Teleorman. Un tren s-a rupt în două. Un eveniment neobișnuit s-a petrecut pe calea ferată din județul Teleorman, unde un tren de marfă al CFR s-a desprins în două secțiuni în stația Atârnați. În urma incidentului, traficul feroviar a fost complet suspendat, iar autoritățile intervin pentru reluarea circulației.

Garda veche nu face parte din strategia lui Grindeanu. Ce planuri are pentru PSD.Data de 7 noiembrie marchează momentul organizării Congresului PSD, eveniment care va aduce modificări semnificative în structura de conducere a formațiunii. Sorin Grindeanu este favorit clar pentru a prelua funcția de președinte, fiind, cel mai probabil, singurul candidat înscris în competiție.

Ministerul Finanțelor anunță înființarea unei noi structuri de control la ANAF. Instituția a început verificări ample asupra marilor contribuabili și a persoanelor sau companiilor care au acumulat datorii vechi, amânate de-a lungul anilor. Ministrul Finanțelor a anunțat crearea unei structuri dedicate menită să investigheze zonele cu risc crescut de evaziune fiscală și fraudă.

România, lovită de un val de concedieri și de scăderea vânzărilor, în 2025. În acest an, mediul antreprenorial din România înregistrează o creștere semnificativă a numărului de firme nou-înființate, însă tot mai mulți antreprenori aleg să își suspende activitatea, arată datele Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Constructorii auto, acuzați de Marea Britanie că au fraudat testele de emisii Diesel. Producătorii auto sunt acuzați de manipularea testelor de emisii diesel, într-un proces istoric de la Înalta Curte din Londra.

Ne așteaptă o iarnă grea. AccuWeather a anunțat cum va fi vremea de Crăciun. După mai multe ierni blânde, decembrie 2025 aduce o schimbare majoră de vreme. Capitala se va confrunta cu temperaturi scăzute, ninsori și fenomene specifice sezonului rece, arată prognoza publicată de AccuWeather.