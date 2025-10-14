Social

Evz.ro. România, lovită de un val de concedieri și de scăderea vânzărilor, în 2025. Arest preventiv pentru șoferul care a produs gravul accident din Berceni

Comentează știrea
Evz.ro. România, lovită de un val de concedieri și de scăderea vânzărilor, în 2025. Arest preventiv pentru șoferul care a produs gravul accident din BerceniCriza economică sărăcie. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Evz.ro vă prezintă evenimentele care au marcat ziua de marți, 14 octombrie. Șoferul care a provocat, ieri, tragedia din Berceni, va sta după gratii, în arest preventiv. Judecătoria Sectorului 4 a admis marți propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a tânărului.

Grav incident feroviar în Teleorman

Incident feroviar grav în Teleorman. Un tren s-a rupt în două. Un eveniment neobișnuit s-a petrecut pe calea ferată din județul Teleorman, unde un tren de marfă al CFR s-a desprins în două secțiuni în stația Atârnați. În urma incidentului, traficul feroviar a fost complet suspendat, iar autoritățile intervin pentru reluarea circulației.

Garda veche nu face parte din strategia lui Grindeanu. Ce planuri are pentru PSD.Data de 7 noiembrie marchează momentul organizării Congresului PSD, eveniment care va aduce modificări semnificative în structura de conducere a formațiunii. Sorin Grindeanu este favorit clar pentru a prelua funcția de președinte, fiind, cel mai probabil, singurul candidat înscris în competiție.

Control Fisc. Sursa foto: Facebook

Măsură luată de ANAF

Ministerul Finanțelor anunță înființarea unei noi structuri de control la ANAF. Instituția a început verificări ample asupra marilor contribuabili și a persoanelor sau companiilor care au acumulat datorii vechi, amânate de-a lungul anilor. Ministrul Finanțelor a anunțat crearea unei structuri dedicate menită să investigheze zonele cu risc crescut de evaziune fiscală și fraudă.

De ce doar A7 merge înainte. Adevărul despre autostrăzile A8 și A13
De ce doar A7 merge înainte. Adevărul despre autostrăzile A8 și A13
Karmen Minune a mâncat șobolani. Cântăreața a povestit cele mai ciudate momente
Karmen Minune a mâncat șobolani. Cântăreața a povestit cele mai ciudate momente

România, lovită de un val de concedieri și de scăderea vânzărilor, în 2025. În acest an, mediul antreprenorial din România înregistrează o creștere semnificativă a numărului de firme nou-înființate, însă tot mai mulți antreprenori aleg să își suspende activitatea, arată datele Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Vine o iarnă grea în România

Constructorii auto, acuzați de Marea Britanie că au fraudat testele de emisii Diesel. Producătorii auto sunt acuzați de manipularea testelor de emisii diesel, într-un proces istoric de la Înalta Curte din Londra.

Ne așteaptă o iarnă grea. AccuWeather a anunțat cum va fi vremea de Crăciun. După mai multe ierni blânde, decembrie 2025 aduce o schimbare majoră de vreme. Capitala se va confrunta cu temperaturi scăzute, ninsori și fenomene specifice sezonului rece, arată prognoza publicată de AccuWeather.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:14 - De ce doar A7 merge înainte. Adevărul despre autostrăzile A8 și A13
21:07 - Se apropie iarna. După ploaie, vin din nou îngheţurile
21:01 - Emil Boc, la Bruxelles: Politica de coeziune e lipiciul care ne ține împreună
20:52 - Cum socoteau și cum țineau calendarul evreii de dinainte de Christos
20:46 - Salariații își pot verifica online vechimea și contribuțiile. Cum funcționează sistemul CNPP
20:42 - Rețeaua Celac – Rotaru – Georgescu – Văcușta. Conexiuni discrete cu ramificații la Londra

HAI România!

Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!

Proiecte speciale