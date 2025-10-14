România, lovită de un val de concedieri și de scăderea vânzărilor, în 2025

În 2025, mediul antreprenorial din România înregistrează o creștere semnificativă a numărului de firme nou-înființate, însă tot mai mulți antreprenori aleg să își suspende activitatea, arată datele Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

În primele opt luni ale anului 2025, s-au înmatriculat 96.084 de persoane fizice și juridice, ceea ce reprezintă o creștere de 19,43% față de aceeași perioadă din 2024. Majoritatea firmelor nou-înființate sunt societăți cu răspundere limitată (SRL), care constituie 67,12% din total, confirmând preferința antreprenorilor pentru această formă juridică flexibilă și simplu de administrat.

Cele mai multe firme noi au fost înregistrate în București (21.616), urmat de Ilfov (5.906), Cluj (4.598), Timiș (4.518), Iași (4.032) și Brașov (3.242). Deși județele precum Covasna, Ialomița, Mehedinți, Teleorman și Tulcea au cifre absolute mai mici, ele au înregistrat creșteri procentuale semnificative, indicând o extindere a spiritului antreprenorial și în zonele mai puțin dezvoltate.

Domeniile preferate rămân comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transportul și depozitarea, activitățile profesionale, științifice și tehnice și construcțiile. Tot mai multe firme aleg să își suspende temporar activitatea. În perioada ianuarie–august 2025, 13.251 de companii au fost înregistrate cu suspendare, în creștere cu 7,31% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cele mai multe suspendări au avut loc în București (1.638), Cluj (934) și Iași (647), în timp ce Teleorman, Ialomița și Caraș-Severin au raportat cele mai puține cazuri.

Structura pe domenii indică că fenomenul afectează în special comerțul (1.934 de companii), construcțiile (787), activitățile profesionale, științifice și tehnice (753) și transportul și depozitarea (692). Pentru luna august, ONRC a raportat 1.480 de suspendări, cele mai multe în București (172), Cluj (83) și Iași (83).

Analistul economic Adrian Negrescu a explicat că economia funcționează „cu frâna de mână trasă”, într-o zonă de stagflație cu creștere aproape zero și inflație ridicată. Scăderea vânzărilor și blocajul financiar reprezintă principalele provocări, iar firmele mici resimt efectele cele mai grave.

Totuși, antreprenorii pregătiți și care au implementat măsuri de restructurare au contribuit la reziliența generală a economiei, iar prognozele indică o ameliorare a situației din 2026.