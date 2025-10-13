Social

Felicia Akkaya: România, sursă de resurse ieftine pentru Europa

Felicia Akkaya: România, sursă de resurse ieftine pentru EuropaSursă foto: Captură de ecran Youtube
Felicia Akkaya, președinta Camerei de Comerț și Industrie România – Marea Britanie, a declarat la emisiunea Culisele Zilei cu Sebastian Dan că România a devenit „o colonie modernă pentru Europa”, subliniind că țara își valorifică resursele la prețuri mult prea mici, după ce majoritatea fabricilor de prelucrare locală au fost închise.

Președinta Camerei de Comerț și Industrie susține că România a ajuns să fie exploatată de alte state europene

Potrivit Feliciei Akkaya, România a ajuns să fie exploatată de alte state europene din cauza lipsei de politici economice coerente.

„Resursele noastre sunt importante și căutate, dar le vindem la prețuri mult prea mici, pentru că am închis tot ce însemna prelucrare”, a declarat aceasta în timpul unui interviu.

Președinta CCIB-UK a explicat că această situație a fost facilitată de decizii politice din ultimii ani, care au permis altor țări să profite de resursele românești nevalorificate local

Produsele românești sunt mai greu de vândut după ieșirea din Brexit

Akkaya a comentat și dificultățile comerțului România – Marea Britanie după Brexit, menționând că produsele românești sunt mai greu de vândut, dar cererea rămâne ridicată, în special datorită comunității numeroase de români din Regat.

Comert

Comert. Sursa foto:Pixabay

„Din ce în ce mai greu, cu din ce în ce mai multe taxe. E complicat să intre produsele în țară, sunt mult mai scumpe și se găsesc mai greu pe rafturi”, a declarat Felicia Akkaya. Ea a adăugat că vendorii români rămân foarte căutați în Marea Britanie, datorită calității și prezenței comunității românești.

Românii sunt tot mai respectați  în Marea Britanie

Felicia Akkaya a subliniat că românii din Marea Britanie sunt tot mai apreciați pentru profesionalism și seriozitate. Muncitorii și antreprenorii români se bucură de o imagine pozitivă, iar oficialii britanici recunosc din ce în ce mai mult contribuția lor.

Akkaya a evidențiat necesitatea consolidării relațiilor economice dintre România și Marea Britanie prin proiecte comune și parteneriate strategice.  Aceasta a explicat că discuțiile cu reprezentanții Camerei de Comerț din Londra arată un interes real pentru conectarea firmelor românești la rețele comerciale mai ample.

Proiecte speciale