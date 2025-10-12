Economie

Numărul firmelor dizolvate a crescut la 36.171, în opt luni. Cele mai afectate domenii

Numărul firmelor dizolvate a crescut la 36.171, în opt luni. Cele mai afectate domeniiFirmă închisă. Sursa foto: Freepik
Numărul firmelor care și-au încetat activitatea în România a înregistrat o creștere semnificativă în primele opt luni ale anului 2025, ajungând la 36.171, ceea ce reprezintă un salt de 33,85% față de aceeași perioadă din 2024, când au fost înregistrate 27.023 dizolvări, arată datele Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Mai multe firme dizolvate față de aceeași perioadă a anului trecut.

Capitala României rămâne epicentrul în acest context, cu 7.083 de firme dizolvate, o creștere de aproape 25% comparativ cu intervalul similar din 2024.

Pe locurile următoare se află județele Cluj, Ilfov, Constanța și Timiș, fiecare înregistrând creșteri semnificative: Cluj a raportat 2.017 dizolvări (+42,14%), Ilfov 1.867 (+24,47%), Constanța 1.812 (+22,37%) și Timiș 1.508 (+25,23%).

Ce arată cifrele în alte zone din țară

De remarcat sunt și județele Brașov, Iași și Prahova, care înregistrează cele mai mari creșteri procentuale: Brașov cu 1.363 firme dizolvate (+52,63%), Prahova cu 1.236 (+51,84%) și Iași cu 1.308 (+26,99%).

La polul opus, județele cu cele mai puține firme dizolvate în primele opt luni ale anului 2025 au fost Ialomița, cu 181 de companii închise (+31,16% față de aceeași perioadă a anului 2024), Covasna, cu 214 firme (+58,52%), Călărași, cu 241 (+17,56%), Mehedinți, cu 250 (+41,24%), și Harghita, cu 269 (+8,91%).

Cele mai marcante creșteri au fost înregistrate în județele Olt (+91,09%), Maramureș (+75,29%) și Alba (+73,99%). În contrast, Dâmbovița a fost singurul județ unde numărul firmelor dizolvate a înregistrat o scădere ușoară, de 0,21%, indicând o stabilitate relativă a mediului de afaceri local.

Inregistrare la Registrul Comerțului

Inregistrare firme Sursa foto: EVZ

Care au fost mai afectate domenii în 2025

Domeniul de activitate cu cele mai multe firme dizolvate în primele opt luni ale anului 2025 a fost comerțul cu ridicata și cu amănuntul, precum și repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu 8.265 de dizolvări raportate la nivel național, în creștere cu 12,19% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Alte sectoare afectate semnificativ au fost construcțiile (3.074 firme dizolvate, +11,7%), activitățile profesionale, științifice și tehnice (3.030, +14,25%) și industria prelucrătoare (2.579, +14,01%).

În perioada aprilie-august s-au înregistrat 4.635 de dizolvări, cele mai multe în București (877), urmat de județele Constanța (263), Cluj (252), Ilfov (234) și Brașov (183).

