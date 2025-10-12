Numărul firmelor dizolvate a crescut la 36.171, în opt luni. Cele mai afectate domenii

Numărul firmelor care și-au încetat activitatea în România a înregistrat o creștere semnificativă în primele opt luni ale anului 2025, ajungând la 36.171, ceea ce reprezintă un salt de 33,85% față de aceeași perioadă din 2024, când au fost înregistrate 27.023 dizolvări, arată datele Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Capitala României rămâne epicentrul în acest context, cu 7.083 de firme dizolvate, o creștere de aproape 25% comparativ cu intervalul similar din 2024.

Pe locurile următoare se află județele Cluj, Ilfov, Constanța și Timiș, fiecare înregistrând creșteri semnificative: Cluj a raportat 2.017 dizolvări (+42,14%), Ilfov 1.867 (+24,47%), Constanța 1.812 (+22,37%) și Timiș 1.508 (+25,23%).

De remarcat sunt și județele Brașov, Iași și Prahova, care înregistrează cele mai mari creșteri procentuale: Brașov cu 1.363 firme dizolvate (+52,63%), Prahova cu 1.236 (+51,84%) și Iași cu 1.308 (+26,99%).

La polul opus, județele cu cele mai puține firme dizolvate în primele opt luni ale anului 2025 au fost Ialomița, cu 181 de companii închise (+31,16% față de aceeași perioadă a anului 2024), Covasna, cu 214 firme (+58,52%), Călărași, cu 241 (+17,56%), Mehedinți, cu 250 (+41,24%), și Harghita, cu 269 (+8,91%).

Cele mai marcante creșteri au fost înregistrate în județele Olt (+91,09%), Maramureș (+75,29%) și Alba (+73,99%). În contrast, Dâmbovița a fost singurul județ unde numărul firmelor dizolvate a înregistrat o scădere ușoară, de 0,21%, indicând o stabilitate relativă a mediului de afaceri local.

Domeniul de activitate cu cele mai multe firme dizolvate în primele opt luni ale anului 2025 a fost comerțul cu ridicata și cu amănuntul, precum și repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu 8.265 de dizolvări raportate la nivel național, în creștere cu 12,19% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Alte sectoare afectate semnificativ au fost construcțiile (3.074 firme dizolvate, +11,7%), activitățile profesionale, științifice și tehnice (3.030, +14,25%) și industria prelucrătoare (2.579, +14,01%).

În perioada aprilie-august s-au înregistrat 4.635 de dizolvări, cele mai multe în București (877), urmat de județele Constanța (263), Cluj (252), Ilfov (234) și Brașov (183).