România, inspirație fiscală pentru Grecia. Vrea să introducă taxă pentru coletele din afara UE

Asociația Elenă a Comerțului Electronic (GR.EC.A) a lansat un apel public către Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării, avertizând că piața locală este invadată de colete provenite din țări terțe, în special prin intermediul marilor platforme internaționale. „Acțiunea imediată nu este o opțiune, ci o necesitate”, se arată în apelul oficial citat de greekecommerce.gr.

Organizația susține că fenomenul afectează grav concurența loială și pune în pericol siguranța consumatorilor.

Potrivit GR.EC.A, multe dintre produsele importate nu respectă standardele europene de calitate, fiind comercializate la prețuri de dumping, ceea ce creează o discrepanță fiscală și competitivă majoră între comercianții locali și cei din afara Uniunii Europene.

GR.EC.A propune instituirea unei taxe de șapte euro pentru fiecare colet provenit din state terțe. Potrivit organizației, această măsură ar aduce beneficii multiple, atât economice, cât și structurale:

ar reduce fluxul masiv de produse ieftine care destabilizează piața internă;

ar proteja IMM-urile grecești de concurența neloială a companiilor din afara UE;

ar genera venituri suplimentare pentru susținerea mediului de afaceri local.

Asociația subliniază că firmele grecești plătesc taxe și contribuții semnificative, în timp ce mulți comercianți străini operează fără aceleași obligații fiscale, beneficiind astfel de un avantaj incorect.

GR.EC.A propune ca veniturile provenite din această taxă să fie dedicate exclusiv sprijinirii transformării digitale a companiilor din Grecia.

Fondurile ar urma să fie direcționate către:

digitalizarea proceselor de afaceri ale comercianților locali;

creșterea capacității de export și a competitivității firmelor grecești pe piața globală;

dezvoltarea infrastructurii digitale din sectorul comercial.

Prin aceste măsuri, asociația consideră că mediul economic elen ar putea deveni mai echilibrat și mai rezilient în fața presiunilor exercitate de comerțul online internațional.

În mesajul transmis autorităților, reprezentanții GR.EC.A insistă că este momentul ca statul elen să acționeze rapid.

„Acțiunea imediată nu este o opțiune, ci o necesitate”, se arată în apelul oficial.

Organizația cere guvernului să adopte fără întârziere măsura propusă pentru a:

proteja afacerile locale;

asigura o concurență echitabilă;

consolida stabilitatea economică pe termen lung.

GR.EC.A consideră că o taxă națională pe coletele din afara Uniunii Europene ar reprezenta un pas decisiv către un sistem comercial echitabil, oferind totodată „oxigenul necesar” companiilor grecești pentru a-și continua modernizarea digitală și dezvoltarea sustenabilă.