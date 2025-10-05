Curiozitatea te poate costa scump. Ce riști dacă deschizi un plic primit pe numele vecinului

În România, deschiderea unei scrisori care nu îți este adresată este ilegală și constituie infracțiunea de violare a secretului corespondenței, conform Codului Penal. Deși mulți o consideră o simplă neatenție, consecințele legale pot fi serioase. Avocatul Luca Păun a explicat ce riscă persoanele care deschid plicurile sosite pe numele vecinilor.

Angajații Poștei Române au obligația de a sorta și livra scrisorile și coletele la adresa corectă. Totuși, pot apărea erori, iar o scrisoare adresată vecinului se poate regăsi, din greșeală, în cutia poștală a altei persoane. Dacă plicul este deschis accidental, situația poate părea lipsită de importanță, însă legea tratează ferm astfel de cazuri.

„Infracțiunea de violare a secretului corespondenței este reglementată de art. 302 din Codul penal și face parte din categoria infracțiunilor care aduc atingere vieții private. Prin incriminarea acesteia, legiuitorul român ocrotește dreptul persoanei la confidențialitatea comunicărilor, un drept fundamental consacrat de art. 26 din Constituția României și de art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, ne-a spus avocatul.

Potrivit avocatului, modul în care acționezi după ce ai deschis din greșeală un plic poate face diferența între o simplă neatenție și o infracțiune. Dacă arunci scrisoarea sau o păstrezi, împiedici procesul de livrare și riști sancțiuni.

Cea mai sigură variantă este să notezi pe plic „returnare la expeditor” sau „livrat la adresă greșită” și să-l trimiți înapoi prin Poșta Română, care îl va redirecționa către destinatar.

De asemenea, avocatul Luca Păun atrage atenția că măsurile legale pot fi aplicate și în cazul celor care ascultă convorbirile telefonice ale vecinilor.

„Obiectul juridic principal constă în relațiile sociale privind respectarea vieții intime, familiale și private. Varianta tip a infracțiunii presupune, în esență, accesarea conținutului unei comunicări private fără consimțământul destinatarului sau expeditorului și în afara unui temei legal. Simpla deschidere a unei scrisori adresate altei persoane, ascultarea unei convorbiri telefonice, precum și reținerea sau distrugerea corespondenței, pot constitui elementul material al infracțiunii”, continuă el.

Acesta face referire la situațiile în care sunt folosite diferite mijloace tehnice pentru ascultarea convorbirilor.

„În ce priveşte varianta agravată, aceasta presupune utilizarea unor mijloace tehnice speciale, ceea ce reflectă un grad mai ridicat de pericol social, întrucât autorul recurge la metode tehnice pentru a accesa comunicările confidențiale ale altor persoane”, susține el.

Potrivit Codului Penal, „deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reținerea, fără drept, a unei corespondențe adresate altuia, precum și divulgarea fără drept a conținutului unei asemenea corespondențe” constituie infracțiune.

„Este important de menționat că nu este necesară divulgarea sau utilizarea informațiilor obținute, ci este suficientă accesarea neautorizată (în ciuda ușurinței cu care pare că se poate săvârși infracțiunea, provocarea constă tocmai în posibilitatea îngreunată de dovedire a acestor modalități alternative)”, a explicat avocatul.

Pedepsele variază de la amendă penală până la închisoare de la trei luni la un an, în funcție de gravitatea faptei și de decizia instanței.

„Violarea secretului corespondenței reprezintă o formă clasică, dar în continuare extrem de actuală, de atingere adusă libertății individuale și dreptului la intimitate. Evoluția tehnologică a determinat extinderea ariei de aplicare a acestei infracțiuni, în paralel cu apariția unor infracțiuni informatice care, deși distincte ca obiect juridic, sunt adesea comise împreună în realitatea practică”, a încheiat avocatul.