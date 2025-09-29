Obiceiurile șoferilor care distrug mașina. Prima greșeală făcută după ce pornești motorul

Un mecanic auto cunoscut pe TikTok sub numele de Jesús atrage atenția asupra unor greșeli frecvente pe care le fac șoferii și care duc la deteriorarea prematură a mașinilor.

Potrivit acestuia, multe dintre problemele de motor, direcție sau sistem de climatizare ar putea fi evitate dacă șoferii ar renunța la anumite obiceiuri zilnice.

„Termini mașina fără să-ți dai seama”, avertizează Jesús, care a devenit viral pe rețelele sociale prin sfaturile sale practice pentru șoferi.

Unul dintre cele mai frecvente obiceiuri greșite este pornirea mașinii cu aerul condiționat deja activ. Mecanicul explică faptul că momentul pornirii este cel mai solicitant pentru motor, iar funcționarea simultană a climatizării pune o presiune suplimentară pe componente.

„Pornirea mașinii este cel mai dificil moment, iar faptul că aerul condiționat este pornit solicită motorul”, a explicat Jesús pe TikTok.

O altă greșeală des întâlnită este accelerarea imediată după pornirea motorului. Mulți șoferi nu își dau seama că, în primele minute, piesele interne nu au ajuns la temperatura optimă de funcționare.

„Piesele și mecanica motorului tău nu au încă temperatura potrivită și provoci mai multă uzură decât crezi”, avertizează mecanicul.

Specialiștii recomandă câteva zeci de secunde de funcționare la ralanti, pentru ca uleiul să se distribuie corect și să protejeze motorul.

Jesús a atras atenția și asupra obiceiului de a roti volanul complet și de a-l menține în acea poziție, mai ales la manevrele de parcare.

„Pompa servodirecției este puternic afectată de această manevră”, spune mecanicul.

Pe lângă aceasta, burdufurile, arborii de punte și alte componente ajung într-o poziție nenaturală, ceea ce grăbește deteriorarea lor.

Recomandările mecanicului viral pe TikTok scot în evidență câteva dintre cele mai simple greșeli care pot afecta o mașină pe termen lung. Pornirea cu aerul condiționat activ, accelerarea la rece și menținerea volanului complet întors sunt doar câteva dintre obiceiurile pe care șoferii ar trebui să le evite pentru a-și proteja mașina și pentru a reduce vizitele costisitoare la service.