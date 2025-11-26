Elev bătut de un poliţist în sala de clasă. Scenele au avut loc în fața unei profesoare

Un elev în vârstă de 14 ani din Potcoava ar fi fost lovit de un poliţist chiar în timpul orei, în faţa colegilor şi a unei profesoare. Tatăl băiatului susţine că agentul l-a agresat pentru a afla identitatea unor colegi.

Incidentul a avut loc la Şcoala Sineşti, iar potrivit tatălui, poliţistul l-ar fi lovit pe elev şi în afara instituţiei. IPJ Olt a deschis un dosar penal.

„La data de 25 noiembrie 2025, în jurul orei 18:20, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat, prin apel 112, de către un bărbat din oraşul Potcoava, cu privire la faptul că fiul său, în vârstă de 14 ani, ar fi fost agresat fizic de către un poliţist, în timp ce se afla la cursuri într-o unitate de învăţământ din localitate”, a anunțat Inspectoratul Judeţean Olt (IPJ Olt).

Conform IPJ Olt, dosarul a fost declinat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina.

„Dosarul a fost declinat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, instituţia competentă să efectueze verificări pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi pentru a se pronunţa asupra existenţei sau inexistenţei celor sesizate. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt acordă întreaga disponibilitate organelor de cercetare şi va pune la dispoziţia acestora toate datele şi documentele necesare soluţionării cu celeritate a cauzei”, au mai spus reprezentanții IPJ Olt.

Un alt caz de violență a avut loc într-un liceu din Vicovu de Sus, județul Suceava. Un elev de 14 ani a fost agresat de un coleg mai mare în timpul unei pauze. Incidentul s-a petrecut în baia școlii, în prezența altor colegi, care în loc să intervină, filmau scena și îl încurajau pe agresor. Elevul de 14 ani a încercat fără succes să-l determine pe colegul său să se oprească. Directorul școlii a alertat poliția, iar adolescentul a fost supus evaluării medico-legale. Autoritățile au emis, de asemenea, un ordin de protecție provizoriu.

„În cursul acestei zile, în jurul orei 17:00, directorul unei unităţi de învăţământ din oraşul Vicovu de Sus, a sesizat direct Poliţia Oraşului Vicovu de Sus cu privire la faptul că în timpul zilei, în unitatea şcolară a avut loc o agresiune. Din verificările preliminare desfăşurate de către poliţişti, s-a constatat că în cursul acestei zile, în jurul orei 11:00, într-o pauză şcolară, un elev din clasa a VIII-a în vârstă de 14 ani 10 luni, a fost agresat de un alt elev din clasa a X-a, în vârstă de 16 ani”, a anunțat IPJ Suceava.

În luna octombrie, IPJ Ialomița a deschis un dosar penal după ce o elevă de 15 ani de la un liceu din Slobozia a fost agresată fizic de trei colege de 17 ani. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au stabilit că incidentul a avut loc după un schimb de replici între părțile implicate.

„Polițiștii au efectuat verificări stabilind că la această dată în jurul orelor 11:10, în timpul unei pauze dintre cursuri, pe holul liceului, în urma unor discuţii purtate în contradictoriu, trei eleve minore cu vârstele de 17 ani ar fi agresat o alta elevă minoră, de 15 ani”, anunțau oamenii legii.