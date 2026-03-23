Doi copii, diagnosticați cu malarie după o călătorie în Africa. Al treilea este în atenția medicilor

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, luni, apariția unor cazuri suspecte de malarie în rândul unor minori evaluați într-o unitate medicală din Iași. „Este vorba despre trei copii din aceeași familie, cu vârste de 1 an și 6 luni, 3 ani și 5 ani, recent întorși dintr-o călătorie într-o zonă endemică din Africa”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

„Este vorba despre trei copii din aceeași familie, cu vârste de 1 an și 6 luni, 3 ani și 5 ani, recent întorși dintr-o călătorie într-o zonă endemică din Africa. Doi dintre aceștia au fost diagnosticați prin identificarea parazitului Plasmodium în sângele periferic, iar al treilea copil este contact, aflat în monitorizare, fără confirmare de laborator la acest moment”, a explicat Rogobete.

Potrivit ministrului, debutul simptomelor a inclus manifestări digestive, precum diaree și vărsături, urmate de febră în cazul a doi dintre copii, iar la cel de-al treilea simptomatologia este ușoară, de tip respirator. El a menționat că starea generală a pacienților este stabilă.

„Conform procedurilor medicale și epidemiologice în vigoare, s-a dispus transferul tuturor pacienților către Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, în vederea confirmării diagnosticului, inițierii tratamentului specific și monitorizării evoluției”, a explicat acesta.

Alexandru Rogobete a anunțat că Direcția de Sănătate Publică a fost informată în legătură cu aceste cazuri, iar o anchetă epidemiologică este deja în desfășurare.

Malaria este o boală transmisă prin înțepătura unor țânțari infectați (Anopheles), specifici zonelor tropicale și subtropicale, cum este Africa. Boala nu se transmite de la om la om prin contact direct, aer sau prin activități obișnuite.