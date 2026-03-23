Doi copii, diagnosticați cu malarie după o călătorie în Africa. Al treilea este în atenția medicilor

Doi copii, diagnosticați cu malarie după o călătorie în Africa. Al treilea este în atenția medicilor
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, luni, apariția unor cazuri suspecte de malarie în rândul unor minori evaluați într-o unitate medicală din Iași. „Este vorba despre trei copii din aceeași familie, cu vârste de 1 an și 6 luni, 3 ani și 5 ani, recent întorși dintr-o călătorie într-o zonă endemică din Africa”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Copiii s-au întors dintr-o zonă endemică din Africa

„Este vorba despre trei copii din aceeași familie, cu vârste de 1 an și 6 luni, 3 ani și 5 ani, recent întorși dintr-o călătorie într-o zonă endemică din Africa. Doi dintre aceștia au fost diagnosticați prin identificarea parazitului Plasmodium în sângele periferic, iar al treilea copil este contact, aflat în monitorizare, fără confirmare de laborator la acest moment”, a explicat Rogobete.

Pacienții au fost transferați la București pentru investigații suplimentare

Potrivit ministrului, debutul simptomelor a inclus manifestări digestive, precum diaree și vărsături, urmate de febră în cazul a doi dintre copii, iar la cel de-al treilea simptomatologia este ușoară, de tip respirator. El a menționat că starea generală a pacienților este stabilă.

Cum a aflat un licean despre subiectele la simulare, la limba română: Mi s-a citit în tarot, pe TikTok
O nouă taxă pentru calătoriile cu avionul. Scumpiri cu până la 15 dolari pe sens
„Conform procedurilor medicale și epidemiologice în vigoare, s-a dispus transferul tuturor pacienților către Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, în vederea confirmării diagnosticului, inițierii tratamentului specific și monitorizării evoluției”, a explicat acesta.

O anchetă epidemiologică, în desfășurare

Alexandru Rogobete a anunțat că Direcția de Sănătate Publică a fost informată în legătură cu aceste cazuri, iar o anchetă epidemiologică este deja în desfășurare.

Malaria este o boală transmisă prin înțepătura unor țânțari infectați (Anopheles), specifici zonelor tropicale și subtropicale, cum este Africa. Boala nu se transmite de la om la om prin contact direct, aer sau prin activități obișnuite.

Stiri calde

18:10 - Statele UE, încurajate să își refacă rezervele de gaze înainte de iarnă
18:04 - Blocul Patria va fi consolidat. Primăria Capitalei va suporta cea mai mare parte din costuri
17:57 - Cum a aflat un licean despre subiectele la simulare, la limba română: Mi s-a citit în tarot, pe TikTok
17:55 - CCR a stabilit când o să analizeze sesizările depuse de AUR pe legea bugetului
17:50 - Doi copii, diagnosticați cu malarie după o călătorie în Africa. Al treilea este în atenția medicilor
17:35 - O nouă taxă pentru calătoriile cu avionul. Scumpiri cu până la 15 dolari pe sens

Semnele care arată că urmează o criză mondială de proporții, din cauza războiului din Iran
Sistemul financiar mondial este la pământ
Adrian Severin Iranul nu reprezintă o amenințare pentru securitatea Israelului
