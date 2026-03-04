Zeci de pacienți diagnosticați în județul Olt cu boli rare, pentru care statul a plătit peste 10 milioane de lei

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt a decontat anul trecut peste 10 milioane de lei pentru tratamentele acordate unui număr de 32 de pacienți din județ diagnosticați cu boli rare, potrivit unui comunicat al instituției.

Printre pacienții care au beneficiat de tratamente decontate se află și doi copii diagnosticați cu mucoviscidoză, iar costurile pentru fiecare dintre ei au ajuns la 480.060 de lei.

„Treizeci şi doi de olteni diagnosticaţi cu boli rare au beneficiat anul trecut de tratament decontat de Casa de Asigurări de Sănătate Olt. Valoarea medicamentelor necesare pentru tratarea acestor pacienţi a fost de 10.115.720 de lei. Din cei 32 de pacienţi trataţi, cinci au fost pacienţi cu mucoviscidoză (doi copii şi trei adulţi), doi pacienţi cu fibroză pulmonară, 12 pacienţi cu angioedem ereditar, un bolnav cu tirozinemie, opt bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică, un bolnav cu limfangiomatoză şi doi pacienţi cu atrofie musculară spinală şi unul cu purpura trombocitopenica autoimuna”, a anunțat sursa menționată anterior.

Cel mai ridicat cost al tratamentului, de peste 916.000 de lei pentru fiecare pacient, a fost în cazul persoanelor diagnosticate cu atrofie musculară spinală.

„Din bugetul alocat Programului Naţional de Diagnostic şi Tratament pentru Boli Rare, cea mai mare sumă a revenit pentru tratarea pacienţilor cu Angioedem ereditar, respectiv 4.757.400 lei. Pentru tratarea pacienţilor cu mucoviscidoză s-au alocat 2.918.690 de lei, iar pentru tratamentul pacienţilor cu atrofie musculară spinală - 1.832.800 lei”, a anunțat Casa de Asigurări de Sănătate Olt.

CAS Olt a adăugat: „Pentru tratamentul unui bolnav cu atrofie musculară spinală costul mediu anual a fost de 916.360 de lei, pentru un adult cu mucoviscidoză - 652.860 lei, pentru un copil cu mucoviscidoză - 480.060 lei, pentru un pacient cu angioedem ereditar - 396.450 lei, pentru un bolnav cu tirozinemie costul mediu anual a fost de 170.980 lei, iar pentru un bolnav cu fibroza pulmonară idiopatica s-a înregistrat un cost mediu per bolnav de 117.080 lei”.

Ultima zi a lunii februarie marchează Ziua Internațională a Bolilor Rare, un moment de reflecție la nivel global.

Inițiativa urmărește creșterea nivelului de conștientizare privind bolile rare și impactul acestora asupra vieții pacienților, familiilor și societății, susținând totodată dreptul persoanelor diagnosticate cu astfel de afecțiuni la șanse egale, îngrijire medicală, diagnostic și tratament.