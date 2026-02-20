Suspiciuni de decontări fictive pentru sute de proceduri la o clinică din Dolj. Ce sancțiuni a aplicat CNAS

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat că a aplicat o sancțiune unei clinici din județul Dolj, după ce în urma unui control au apărut suspiciuni privind raportarea fictivă a peste 700 de ședințe de litotriție extracorporală destinate tratării litiazei renale. Instituția a declanșat verificări suplimentare și a transmis chestionare pacienților pentru a clarifica dacă procedurile au fost efectiv realizate.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informat, joi, că în urma unei acțiuni de control desfășurate la un furnizor de servicii medicale au fost identificate probleme în modul de raportare a unor intervenții. Conform datelor comunicate de instituție, mai mulți pacienți oncologici care s-au prezentat la policlinică pentru proceduri de rutină, precum verificarea sau schimbarea sondelor vezicale, figurau în evidențe ca beneficiari ai unor alte intervenții, respectiv ședințe de Litotriţie extracorporală cu unde de şoc – ESWL.

Diferențele dintre serviciile efectiv acordate și cele raportate în documente au ridicat suspiciuni cu privire la corectitudinea decontărilor efectuate în baza contractului cu sistemul public de sănătate. În urma constatărilor, CNAS a decis aplicarea unei sancțiuni contractuale clinicii vizate.

Potrivit precizărilor oficiale, penalizarea aplicată se ridică la 3.490 de lei, sumă rezultată din aplicarea unui procent de 0,5% din valoarea contractată pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi, aferente lunilor verificate. Măsura a fost dispusă în baza raportului de control și are ca scop corectarea abaterilor identificate în procesul de raportare.

Pentru a stabili dacă intervențiile medicale au fost efectuate în realitate, autoritățile au transmis chestionare persoanelor care apăreau în documente ca beneficiari ai procedurilor decontate. Conform informațiilor furnizate de CNAS, o parte dintre pacienți au comunicat că nu au beneficiat de serviciile respective.

De asemenea, la nivelul Casa de Asigurări de Sănătate Dolj a fost înregistrată o sesizare referitoare la reținerea cardului de sănătate al unui pacient în cadrul aceleiași clinici. Din datele comunicate, cardul ar fi fost păstrat de furnizor și ulterior restituit la externare, împreună cu biletul medical. În documentele eliberate era menționat că pacientului i-ar fi fost efectuate ședințe de litotriție extracorporală cu unde de șoc (ESWL), însă ulterior s-a constatat că acestea nu au avut loc, aspect care a accentuat suspiciunile legate de modul de raportare.

În acest context, reprezentanții CNAS au precizat că, având în vedere indiciile serioase privind posibila raportare și decontare a unor servicii neefectuate, CAS Dolj a decis să sesizeze Inspectoratul de Poliție Dolj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Scopul demersului este extinderea verificărilor și stabilirea eventualelor responsabilități, urmând ca autoritățile competente să adopte măsurile legale care se impun.

Cazul a fost astfel înaintat către Inspectoratul de Poliţie Dolj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice pentru continuarea cercetărilor.

Reprezentanții CNAS au transmis un apel către pacienți, îndemnându-i să semnaleze orice situație în care există suspiciuni că au fost decontate servicii medicale pe care nu le-au efectuat. Pentru astfel de sesizări, instituția a pus la dispoziție adresa de e-mail antifrauda.fnuass@cnas.gov.ro.

Potrivit informațiilor apărute, patru cadre medicale din cadrul clinicii din Craiova ar fi raportat fictiv peste 700 de ședințe de litotriție extracorporală pentru aproximativ 170 de pacienți. Prejudiciul estimat în acest caz ar depăși 285.000 de lei. Ancheta este în curs, urmând să fie stabilită întreaga amploare a situației și eventualele