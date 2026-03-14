Fiul lui filosofului Andrei Pleșu, trimis în judecată la Iași într-un dosar de trafic de droguri. Riscă ani grei de închisoare

Mihai Alexandru Pleșu, fiul filosofului Andrei Pleșu, a fost trimis în judecată la Tribunalul Iași într-un dosar DIICOT privind trafic de droguri. Procurorii susțin că ar fi fost sursă de aprovizionare pentru o rețea care vindea cannabis și ecstasy, relatează ziaruldeiasi.ro.

Mihai Alexandru Pleșu, fiul filosofului Andrei Pleșu, a fost trimis în judecată la Tribunalul Iași într-un dosar instrumentat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor, în același dosar au fost trimiși în judecată și Daniel Tiberiu Bucurescu, Sabina Gosav, Victor Foca, Simon Mark Perry, Ioan Florin Alupi și Silviu Cătălin Lucaci.

Procurorii îi acuză de încălcarea articolului 2 din Legea 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

„Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi”, au notat procurorii.

Cazul a devenit public în aprilie 2019, când procurorii DIICOT Iași au anunțat destructurarea unei rețele suspectate că distribuia droguri în Iași. Investigația a început cu mai multe luni înainte.

„La data de 17 septembrie 2018, organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că mai multe persoane care domiciliază pe raza judeţului Iaşi comercializează droguri de risc – cannabis (skunk) şi droguri de mare risc – comprimate de ecstasy (MDMA) mai multor consumatori de pe raza municipiului Iaşi”, au stabilit procurorii.

„De asemenea, s-a reţinut faptul că o suspectă în cauză comercializează cannabis cu suma 60-70 lei/gram, iar în perioada când în municipiul Iaşi se organizează, în incinta unor diferite cluburi, evenimente muzicale, în principal cu specific tehno, suspecta se aprovizionează şi cu cantităţi de comprimate ecstasy (MDMA) în vederea comercializării”, susțin procurorii.

În timpul investigației, Mihai Alexandru Pleșu a fost adus la Iași din București și reținut în aprilie 2019. Potrivit procurorului de caz, acesta ar fi avut un rol important în aprovizionarea rețelei cu droguri.

„Suspectul care locuieşte pe raza municipiului Bucureşti a reprezentat principala sursă de aprovizionare cu droguri pentru dealerul din judeţul Iaşi, acesta întreprinzând totodată demersuri pentru înfiinţarea unei culturi de ilicite de cannabis de tip in-door sprijinit fiind în aceste activităţi şi de către concubina sa care cunoştea toate detaliile legate de activităţile infracţionale derulate, sprijinindu-l şi implicându-se în mod direct prin intermedierea unora dintre tranzacţii, suport financiar, comunicarea anumitor aspecte persoanelor din legătura infracţională, aceasta fiind la rândul său consumatoare de droguri”, se arată în dosar.

„În urma cercetărilor, a rezultat faptul că sursa de aprovizionare cu droguri a suspectului din municipiul Bucureşti este o persoană de naţionalitate străină, respectiv cetăţenie britanică, care a fost ajutată în activitatea infracţională de către concubina sa, cetăţean român”, au mai stabilit procurorii.

În urma perchezițiilor efectuate în aprilie 2019, anchetatorii au descoperit mai multe spații echipate pentru cultivarea cannabisului în interior.

Printre obiectele ridicate s-au numărat lămpi speciale, corturi, ventilatoare și ghivece destinate plantelor.

Totodată, procurorii au găsit diferite cantități de cocaină, cannabis, ecstasy, rezină de cannabis (hașiș) și ciuperci halucinogene, precum și cântare electronice de precizie și grindere folosite pentru mărunțirea substanței vegetale.

Judecătorii de la Tribunalul Iași au respins însă propunerea procurorilor de arestare preventivă a lui Mihai Pleșu. Avocații acestuia au susținut că în dosar nu există probe directe care să confirme acuzațiile.

„(…) în şapte luni de supraveghere investigatorii sub acoperire nu au reuşit nicio tranzacţie cu Mihai Pleşu. Am depus judecătorilor Curţii de Apel Iaşi şi un set de caracterizări ale părinţilor ai căror copii fac terapie prin artă cu Mihai Pleşu. A fost menţinută hotărârea judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunal (…) Nu am văzut la dosar probe care să susţină acuzaţiile procurorilor”, au notat judecătorii.

Apărătorii au mai precizat că acesta va coopera cu anchetatorii și va răspunde tuturor solicitărilor din cadrul procesului.

„Gândul lui se îndreaptă spre acest lucru: să îşi dovedească nevinovăţia. Va conlucra în acest dosar şi va răspunde cererilor anchetatorilor”, au spus avocații lui Mihai Pleșu.

La momentul eliberării din arest, Mihai Pleșu a declarat că acuzațiile i-au afectat grav viața personală și profesională. „Cum spune vorba aia, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită în ţara asta. Sunt nevinovat, sunt bucăţi, realmente, şi vreau să-mi văd copilul”, a spus bărbatul.

El a spus că dosarul i-a afectat activitatea profesională, deoarece lucra cu copii în cadrul unor programe de terapie prin artă.

„S-a vorbit de nişte lucruri inexistente şi trăsnăi. Este o nedreptate şi îmi doresc să se dovedească treaba asta. Eu lucrez cu copiii, cine îşi mai aduce copilul să facă terapie prin artă dacă m-au numit traficant de droguri? Evenimentul mi-a distrus practic viaţa profesională”, a mai declarat fiul lui Andrei Pleșu.

Până în prezent, Andrei Pleșu nu a făcut declarații publice în legătură cu acuzațiile aduse fiului său.

Eseist, critic de artă și una dintre figurile importante ale intelectualității românești contemporane, Andrei Pleșu a fost ministru al Culturii și ministru al Afacerilor Externe. De asemenea, a fondat revista „Dilema” și a fost rector al New Europe College.