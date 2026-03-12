Monden

Diana Șucu despre accidentul lui Keita. Ce s- a întâmplat de fapt în noaptea fatidică

Comentează știrea
Diana Șucu despre accidentul lui Keita. Ce s- a întâmplat de fapt în noaptea fatidicăDiana Șucu. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Diana Șucu a explicat la o emisiune online faptul că în seara accidentului provocat de Keita, acesta din urmă se întoarcea de la moschee. Iar motivul fugii de la locul accidentului a fost furia oamenilor care se adunaseră acolo.

Diana Șucu explică seara accidentului

Jucătorul Rapidului Kader Keita a accident grav o femeie în urmă cu o săptămână. Diana Șucu a explicat pe larg ce s-a întâmplat în seara accidentului. ”Omenește vorbind mi-a fost foarte milă și de doamna care a fost lovită, mi-a fost milă și de el, are 25 de ani. are o soție acasă cu un bebeluș de 9 luni și este însărcinată am înțeles în 2 luni.

Diana Șucu

Sursa foto: Diana Șucu. Instagram

Săracul de el, știu că a fost la Slobozia, unde a jucat, s-a întors noaptea, probabil că a obosit, că el ținea Ramadamul. Și ca să vezi cum e ceasul rău. Nu îi era somn, s-a dus la moschee să se roage, și în drumul spre casă, când se întoarcea, nu a văzut-o pe doamna respectivă și s-a întâmplat”, a explicat aceasta.

Motivul fugii

Cât privește faptul că acesta a plecat de la locul accidentului, explicația ar fi un simpla. ”Sigur că el trebuie să se supună rigorilor legii din România. Singurul lucru greșit pe care l-a făcut, cred eu, e faptul că a plecat de la locul accidentului, dar am înțeles de ce.

CSM a respins candidatura Cristinei Chiriac pentru funcția de Procuror General
CSM a respins candidatura Cristinei Chiriac pentru funcția de Procuror General
Noi detalii despre Centura Vest a Timișoarei. Ce se întâmplă pe șantier până când va fi emisă autorizația de construire
Noi detalii despre Centura Vest a Timișoarei. Ce se întâmplă pe șantier până când va fi emisă autorizația de construire

Cumva s-a speriat. El a oprit mașina, a sunat la 112 și a stat 5-10 minute, s-au strâns oameni în jurul lui, au început să țipe la el, nu știa nimeni engleză și s-a speriat și a fugit. Soțul meu l-a ajutat, are un avocat foarte bun, dar el se va supune rigorilor legii. Doamne ajută să nu moară doamna”, a mai spus soția omului de afaceri Dan Șucu.

E responsabilitatea jucătorului

Chiar dacă l-au ajutat, Diana Șucu spune că responsabilitatea îi aparține. ”Noi l-am ajutat, are un avocat foarte bun, dar e 100% responsabilitatea lui. Nu a clubului, nu a lui Dan Șucu.

Probabil dacă venea de la discotecă, îl lăsa acolo, dar acum nu era vorba de așa ceva. Omenește vorbind i se poate întâmpla oricui”, a încheiat femeia de afaceri.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Cristiano70 spune:
    12 martie 2026 la 16:00

    Da, oricui i se poate întâmpla.... Mai ales când nu se respecta cele mai elementare reguli de prevenție. Știți de faptul ca viteza trebuie redusa drastic la apropierea de o trecere pietoni????

Stiri calde

16:50 - Memoria fricii confortul care urăște zgomotul și omul care nu mai riscă. Epoca nerușinării liniștite
16:46 - CSM a respins candidatura Cristinei Chiriac pentru funcția de Procuror General
16:40 - Noi detalii despre Centura Vest a Timișoarei. Ce se întâmplă pe șantier până când va fi emisă autorizația de construire
16:31 - Ce decizii s-au luat după întâlnirea dintre Tanczos Barna și Peter Szijjarto din Ungaria
16:30 - Ce au cerut, de fapt, americanii 6
16:30 - Ce au cerut, de fapt, americanii 5

HAI România!

Memoria fricii confortul care urăște zgomotul și omul care nu mai riscă. Epoca nerușinării liniștite
Memoria fricii confortul care urăște zgomotul și omul care nu mai riscă. Epoca nerușinării liniștite
Ce au cerut, de fapt, americanii 6
Ce au cerut, de fapt, americanii 6
Ce au cerut, de fapt, americanii 4
Ce au cerut, de fapt, americanii 4

Proiecte speciale