Diana Șucu despre accidentul lui Keita. Ce s- a întâmplat de fapt în noaptea fatidică

Diana Șucu a explicat la o emisiune online faptul că în seara accidentului provocat de Keita, acesta din urmă se întoarcea de la moschee. Iar motivul fugii de la locul accidentului a fost furia oamenilor care se adunaseră acolo.

Jucătorul Rapidului Kader Keita a accident grav o femeie în urmă cu o săptămână. Diana Șucu a explicat pe larg ce s-a întâmplat în seara accidentului. ”Omenește vorbind mi-a fost foarte milă și de doamna care a fost lovită, mi-a fost milă și de el, are 25 de ani. are o soție acasă cu un bebeluș de 9 luni și este însărcinată am înțeles în 2 luni.

Săracul de el, știu că a fost la Slobozia, unde a jucat, s-a întors noaptea, probabil că a obosit, că el ținea Ramadamul. Și ca să vezi cum e ceasul rău. Nu îi era somn, s-a dus la moschee să se roage, și în drumul spre casă, când se întoarcea, nu a văzut-o pe doamna respectivă și s-a întâmplat”, a explicat aceasta.

Cât privește faptul că acesta a plecat de la locul accidentului, explicația ar fi un simpla. ”Sigur că el trebuie să se supună rigorilor legii din România. Singurul lucru greșit pe care l-a făcut, cred eu, e faptul că a plecat de la locul accidentului, dar am înțeles de ce.

Cumva s-a speriat. El a oprit mașina, a sunat la 112 și a stat 5-10 minute, s-au strâns oameni în jurul lui, au început să țipe la el, nu știa nimeni engleză și s-a speriat și a fugit. Soțul meu l-a ajutat, are un avocat foarte bun, dar el se va supune rigorilor legii. Doamne ajută să nu moară doamna”, a mai spus soția omului de afaceri Dan Șucu.

Chiar dacă l-au ajutat, Diana Șucu spune că responsabilitatea îi aparține. ”Noi l-am ajutat, are un avocat foarte bun, dar e 100% responsabilitatea lui. Nu a clubului, nu a lui Dan Șucu.

Probabil dacă venea de la discotecă, îl lăsa acolo, dar acum nu era vorba de așa ceva. Omenește vorbind i se poate întâmpla oricui”, a încheiat femeia de afaceri.