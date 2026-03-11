Dan Șucu s-a înfuriat după descoperirea făcută în vestiarul Rapidului

Diana Șucu, soția lui Dan Șucu, a criticat un fost fotbalist de la Rapid București, fiind nemulțumită de felul în care acesta s-a prezentat după ce a fost introdus pe teren. „N-a fost în stare…arăta ca o focă”, a spus aceasta, în emisiunea „Fanatik Rapid”.

Soția lui Dan Șucu a vorbit recent despre Virgil Drăghia, fost portar al echipei din Giulești, afirmând că acesta se îngrășase cu aproximativ zece kilograme și că „arăta ca o focă”.

„Mi-aduc aminte că a fost extrem de dezamăgit (n.r. Dan Șucu). Cred că în primul an sau în al doilea an, când s-a accidentat portarul principal și a intrat portarul de rezervă. Acesta (n.r. Virgil Drăghia) n-a fost în stare…arăta ca o focă. N-a fost în stare, sincer, să apere, să se miște, nu să apere ceva (n.r. la un meci pierdut de Rapid la Constanța)”, a spus aceasta.

Diana Șucu a declarat că soțul ei a fost extrem de supărat și că nu îi venea să creadă.

„A fost extrem de supărat. Nu îi venea să creadă. El își primește salariul, este într-o altă poveste, da? Noul Rapid, într-o organizație echilibrată, așezată, perfectă, cumva. Și el vine cu 10 kg mai gras”, a mai spus aceasta.

Soția patronului Dan Șucu a afirmat că fotbalistul avea un stil de viață nepotrivit pentru un sportiv, deoarece obișnuia să consume cartofi prăjiți, mititei și alte alimente nesănătoase.

„Cum să-ți treacă prin minte că mâncând cartofi prăjiți, mititei și eu știu ce alte lucruri, prăjituri, poți să fii fotbalist sau sportiv? El asta nu înțelege. Și dacă se supără, se supără pentru că el își face partea lui și așteaptă să primească din partea cealaltă. Nu poți doar să dai și să nu primești”, a explicat aceasta.