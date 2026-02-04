Becali, mesaj despre soția lui Dan Șucu și rugăciunile ei: Să stea acasă, să lase bărbatul

Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a abordat mai multe subiecte legate de fotbalul românesc, inclusiv situația rivalului său, Dan Șucu, și implicarea acestuia la două cluburi simultan. El a comentat și declarațiile soției lui Șucu, Diana, potrivit Fanatik.

Becali a apreciat ambiția lui Șucu, subliniind că este un om care nu renunță ușor și care investește constant în fotbal.

Finanțatorul FCSB a continuat sfatul adresat Dianei Șucu, spunând că rugăciunea ei pare puternică, dar că prezența la stadion nu ar fi recomandată. Becali a declarat că Diana Șucu ar trebui să își lase bărbatul în pace și să își vadă de rugăciune.

„Deci, când spune cineva, bărbat sau femeie ‘eu știu cum mă rog’, el știe rugăciunea lui, ea știe rugăciunea ei. Numai că eu îi dau un sfat. Rugăciunea cred că o are puternică, pentru că nu ar putea să zică.

Dar dacă vrea să țină rugăciunea, femeie, nu merge la meci pe stadion! Mai multe nu zic. Îi dau un sfat ca unei fiice, îi dau, ca la o fată: să se roage, că are rugăciune, cred, dar să stea acasă, să lase bărbatul.”

Diana Șucu este prezentă constant la meciurile Rapidului, susținând echipa din tribune. La finalul anului 2025, aceasta a declarat că rugăciunea sa pentru succesul clubului este mai puternică decât a altora.

„Liniște, dragoste, e tot ce îmi doresc și evident să câștigăm campionatul. Probabil se mai roagă și altcineva să câștige campionatul, dar eu cred că rugăciunea mea e mai puternică decât a celorlalți”, a afirmat Diana Șucu.