Lidia Prunea e categorică: Nu-l mai vreau înapoi pe Florin Prunea, dar nu divorțez

Florin Prunea și soția lui se află în impas, mai ales de când fostul portar se afișează peste tot cu noua iubită. Lidia Prunea spune că nu îl mai vrea acasă, dar nici nu divorțează.

Lidia și Florin Prunea se află în centrul unui adevărat scandal, având în vedere că portarul înscrie acum în deplasare. Mai exact acesta are o relație cu altă domnișoară, lucru care a scos-o din sărite pe actuala doamnă Prunea.

”Eu nu-l mai vreau înapoi, rămâne cu ea sau nu, nu contează. El nu o să mai fie niciodată soțul meu. Eu nu divorțez pentru că nu am bani să arunc pe așa ceva”, a spus Lidia Prunea la o emisiune.

Pe de altă parte soția fotbalistului spune că deși cei doi nu își mai vorbesc, găsește modalitate să comunice prin interpuși. ”Eu i-am spus și unei rude de-a lui că eu nu-l mai primesc înapoi. Va trebui să facem ceva, nu știu ce, dar ceva va trebui să facem. Sper să-l ia amanta de tot să nu se întoarcă înapoi, să mă scape de belea”, a spus ea.

Însă ceea ce a scos-o cel mai tare din sărite pe Lidia este faptul că Prunea ar fi încercat să o introducă în familie pe amantă. ”Eu ca femeie nu aș avut curajul să mă afișez așa. Eu nu înțeleg la ce îl ajută pe el să spună e divorțat că nu este. Dar poate o ajută pe ea că tot se afișează împreună. Poate a păcălit-o că a divorțat. Eu nu sufăr de validare, vedetism.

M-au sunat prieteni și m-au întrebat ce s-a întâmplat cu el. E ciudat că vorbea cu această individă de față cu nepoții. Ceea ce m-a deranjat. Dar asta nu mă va înlocui niciodată, că eu am schimbat copiii, eu am avut grijă de ei. Stă unde vrea cu ea, dar nu în sânul familiei noastre”, a explicat Lidia.