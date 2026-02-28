Monden

Lidia Prunea e categorică: Nu-l mai vreau înapoi pe Florin Prunea, dar nu divorțez

Comentează știrea
Lidia Prunea e categorică: Nu-l mai vreau înapoi pe Florin Prunea, dar nu divorțezFlorin Prunea. Sursa foto: Facebook/Desafio: Aventura
Din cuprinsul articolului

Florin Prunea și soția lui se află în impas, mai ales de când fostul portar se afișează peste tot cu noua iubită. Lidia Prunea spune că nu îl mai vrea acasă, dar nici nu divorțează.

Lidia Prunea este tranșantă

Lidia și Florin Prunea se află în centrul unui adevărat scandal, având în vedere că portarul înscrie acum în deplasare. Mai exact acesta are o relație cu altă domnișoară, lucru care a scos-o din sărite pe actuala doamnă Prunea.

”Eu nu-l mai vreau înapoi, rămâne cu ea sau nu, nu contează. El nu o să mai fie niciodată soțul meu. Eu nu divorțez pentru că nu am bani să arunc pe așa ceva”, a spus Lidia Prunea la o emisiune.

Își dorește despărțire, dar fără complicații

Pe de altă parte soția fotbalistului spune că deși cei doi nu își mai vorbesc, găsește modalitate să comunice prin interpuși. ”Eu i-am spus și unei rude de-a lui că eu nu-l mai primesc înapoi. Va trebui să facem ceva, nu știu ce, dar ceva va trebui să facem. Sper să-l ia amanta de tot să nu se întoarcă înapoi, să mă scape de belea”, a spus ea.

Legenda Babei Dochia și cele 9 cojoace explică de ce românii evită certurile între 1 și 9 martie
Legenda Babei Dochia și cele 9 cojoace explică de ce românii evită certurile între 1 și 9 martie
Ministrul Apărării anunță nereguli la CSA Steaua: Diurne de 22-23.000 de euro pe plecare
Ministrul Apărării anunță nereguli la CSA Steaua: Diurne de 22-23.000 de euro pe plecare

”Vorbea cu ea de față cu nepoții”

Însă ceea ce a scos-o cel mai tare din sărite pe Lidia este faptul că Prunea ar fi încercat să o introducă în familie pe amantă. ”Eu ca femeie nu aș avut curajul să mă afișez așa. Eu nu înțeleg la ce îl ajută pe el să spună e divorțat că nu este. Dar poate o ajută pe ea că tot se afișează împreună. Poate a păcălit-o că a divorțat. Eu nu sufăr de validare, vedetism.

Florin Prunea și partenera sa

Florin Prunea și partenera sa. Sursa foto: Facebook/Florin Prunea

M-au sunat prieteni și m-au întrebat ce s-a întâmplat cu el. E ciudat că vorbea cu această individă de față cu nepoții. Ceea ce m-a deranjat. Dar asta nu mă va înlocui niciodată, că eu am schimbat copiii, eu am avut grijă de ei. Stă unde vrea cu ea, dar nu în sânul familiei noastre”, a explicat Lidia.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:57 - Legenda Babei Dochia și cele 9 cojoace explică de ce românii evită certurile între 1 și 9 martie
23:46 - Lidia Prunea e categorică: Nu-l mai vreau înapoi pe Florin Prunea, dar nu divorțez
23:39 - Ministrul Apărării anunță nereguli la CSA Steaua: Diurne de 22-23.000 de euro pe plecare
23:30 - Curtea de Conturi a eliminat sporul anticorupție acordat în MApN. Numărul beneficiarilor era de cinci ori mai mare
23:17 - De ce fuge Mihai Trăistariu de femeile deștepte, de fapt
23:08 - CFR Cluj câștigă la Constanța și își asigură locul în play-off-ul Superligii

HAI România!

Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. Video
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguran...
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video

Proiecte speciale