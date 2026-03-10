Sport Breaking news

Lider al galeriei Petrolul, vizat într-un dosar penal după incidentele de la derby-ul cu Rapid

Lider al galeriei Petrolul, vizat într-un dosar penal după incidentele de la derby-ul cu Rapid
Un lider al galeriei echipei de fotbal Petrolul Ploiești este vizat într-un dosar penal deschis după violențele produse la meciul cu Rapid, disputat pe Stadionul Giulești. Poliția a făcut percheziții în București și Prahova.

Poliția a făcut percheziții în București și Prahova. Lider al galeriei Petrolul, chemat la audieri

Un lider al galeriei Petrolului Ploiești este vizat de ancheta deschisă în urma violențelor produse la meciul disputat cu Rapid. Este vorba despre Dinu Bogdan-Mihai, cunoscut în rândul suporterilor sub porecla „Sponsorul”.

Marți dimineață, polițiștii Serviciului Grupuri Infracționale Violente, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare nouă mandate de percheziție domiciliară. Descinderile au avut loc în București și în județul Prahova.

În urma acțiunii, nouă persoane suspectate de implicare în incidente au fost identificate și urmează să fie conduse la sediul poliției pentru audieri. În timpul perchezițiilor au fost ridicate mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă.

Ancheta vizează violențele produse la meciul din Giulești

Dosarul penal vizează infracțiuni de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.Cercetările au fost deschise după incidentele produse la data de 6 februarie 2026, la partida dintre Rapid și Petrolul, disputată pe Stadionul Giulești.

Potrivit anchetatorilor, conflictul ar fi izbucnit în sectorul rezervat suporterilor echipei oaspete. Două grupuri de suporteri s-ar fi confruntat violent, iar situația creată a provocat panică în rândul persoanelor aflate în apropiere și a afectat ordinea publică.

Jandarmi

Jandarmi. Sursa foto: Arhiva EVZ

Jandarmeria Capitalei a aplicat amenzi și interdicții

În paralel cu investigația penală, Jandarmeria Capitalei a desfășurat propriile verificări cu privire la încălcările legii produse în timpul aceluiași meci.

Jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală în baza Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Totodată, au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 70.630 de lei. Dintre acestea, trei amenzi, în valoare de 48.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv pentru nerespectarea obligațiilor legale. Alte două sancțiuni, în valoare totală de 20.000 de lei, au vizat societatea responsabilă de paza și protecția evenimentului.

În același context, jandarmii au dispus patru sancțiuni complementare prin care mai multe persoane au primit interdicția de a participa la competiții sportive pentru perioade cuprinse între șase luni și un an.

Lider al galeriei Petrolul, vizat de un dosar penal. Alte 26 de persoane au fost identificate

Verificările au continuat și în zilele următoare. Luni, autoritățile au identificat alte 26 de persoane implicate în fapte antisociale. Dintre acestea, 24 sunt suporteri ai uneia dintre echipe, iar două persoane susțin echipa adversă.

Pentru aceste cazuri au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 22.150 de lei. De asemenea, 16 persoane au primit interdicția de a participa la competiții sportive pentru o perioadă de un an.

