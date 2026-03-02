Social

Deputat PSD: O eventuală cedare a barajului Mihăileni ar putea provoca o tragedie în Valea Jiului

Comentează știrea
Deputat PSD: O eventuală cedare a barajului Mihăileni ar putea provoca o tragedie în Valea JiuluiBarajul Mihăileni. Sursa foto: Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Deputatul PSD Natalia Intotero a declarat, luni, că, în cazul în care barajul Mihăileni ar ceda, localitățile din Valea Jiului ar fi inundate, iar peste 75.000 de oameni ar fi puși în pericol. „Dar spun foarte clar: dacă barajul de la Mihăileni nu este pus în funcţiune, riscăm să avem conducte noi— dar fără apă în ele”, a spus aceasta, la Ora Guvernului.

Natalia Intotero: „Nu comentez decizia instanţei, vă cer soluţii rapide”

Deputatul PSD a afirmat că, în singura vizită făcută în județul Hunedoara, pe 9 august 2025, ministrul s-a concentrat exclusiv pe problemele legate de deșeuri și a ignorat investițiile strategice aflate în responsabilitatea directă a ministerului pe care îl conduce.

„În urmă cu două săptămâni, Curtea de Apel Cluj a decis anularea autorizaţiei de construire pentru barajul de la Mihăileni. Nu comentez decizia instanţei, vă cer soluţii rapide. Vorbim despre un proiect la care statul român lucrează de aproape 40 de ani, în care s-au investit aproximativ 147 de milioane de lei dintr-un total de 173 de milioane şi care astăzi se află la un grad de realizare de aproximativ 90%”, a explicat Natalia Intotero.

Acumularea de la Mihăileni ar proteja de inundaţii circa zeci de mii de locuitori

Deputatul PSD a declarat că, la ultima interpelare adresată pe această temă, Ministerul Mediului i-a transmis că finalizarea și punerea în funcțiune a investiției Acumulare Mihăileni constituie o prioritate strategică și că susține includerea proiectului în categoria Obiectivelor de Strategie și Interes Național.

Seiful Apocalipsei, ultima salvare a oamenirii. Caracteristicile locului care are un singur scop
Seiful Apocalipsei, ultima salvare a oamenirii. Caracteristicile locului care are un singur scop
Bani de la guvern să te muți la sat. 13.000 de euro ca să locuiești la doar un pas de România
Bani de la guvern să te muți la sat. 13.000 de euro ca să locuiești la doar un pas de România
Natalia Intotero

Natalia Intotero. Sursă foto: Facebook

„Acumularea de la Mihăileni urma să stocheze peste 10 milioane de metri cubi de apă şi avea funcţiuni complexe, dintre care menţionez: apărare împotriva inundaţiilor în aval (prin atenuarea viiturilor pe Crişul Alb) pe sectorul comuna Buceş– Vaţade Jos – Gurahonţ (jud. Arad). Ar proteja de inundaţii circa zeci de mii de locuitori; Asigurarea necesarului de apă pentru alimentarea populaţiei şi a agenţilor economici din zonă; Producerea de energie electrică (energie regenerabilă) – circa 1,2 Gigawaţi/an. Consiliul Judeţean Hunedoara implementează în prezent o investiţie europeană de 40 de milioane de euro pentru aducţiunea reţelelor de apă şi canalizare, destinată pentru peste 40.000 de locuitori din municipiul Brad şi alte 20 de localităţi. Dar spun foarte clar: dacă barajul de la Mihăileni nu este pus în funcţiune, riscăm să avem conducte noi— dar fără apă în ele”, a explicat aceasta.

Problemele privind siguranța barajelor continuă în județul Hunedoara

Deputatul PSD a declarat că problemele privind siguranța barajelor din județul Hunedoara nu se limitează la acest caz.

„Barajul Valea de Peşti, construit în perioada 1970–1973, asigură alimentarea cu apă pentru oraşul Uricani, municipiile Lupeni şi Vulcan, oraşul Aninoasa şi o mare parte a municipiului Petroşani, având totodată rol esenţial în protecţia împotriva inundaţiilor. În aprilie 2025 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Hunedoara s-a întrunit într-o şedinţă extraordinară din cauza agravării infiltrărilor şi a fisurilor apărute în masca asfaltică de etanşare a barajului. Autorităţile au stabilit că este necesară reabilitarea stratului de etanşare (masca asfaltică)”, a afirmat Natalia Intotero.

Ea a adăugat: „Pentru aceste lucrări ar fi nevoie de aproximativ 10 milioane euro, valoarea totală a proiectui tehnic de reparaţii capitale şi punerea în siguranţă fiind de peste 230 milioane euro. Consecinţele unui scenariu în care barajul ar ceda ar fi dramatice: inundarea în aval a localităţilor din Valea Jiului şi punerea în pericol a peste 75.000 de locuitori”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:58 - Seiful Apocalipsei, ultima salvare a oamenirii. Caracteristicile locului care are un singur scop
23:50 - Bani de la guvern să te muți la sat. 13.000 de euro ca să locuiești la doar un pas de România
23:39 - Pașcani, 2 martie 1907, muncitorii și țăranii contra statului român! A fost România în pericol să fie invadată de vec...
23:30 - Bogdan Ivan: Rafinăria din Arabia Saudită care livrează României funcționează la parametri optimi
23:21 - Reacția NATO la acțiunea militară a SUA și a Israelului contra Iranului: Nu există niciun plan
23:12 - Deputat PSD: O eventuală cedare a barajului Mihăileni ar putea provoca o tragedie în Valea Jiului

HAI România!

Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cumperi arme”
Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cum...
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un miracol”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un mir...

Proiecte speciale