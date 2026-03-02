Deputat PSD: O eventuală cedare a barajului Mihăileni ar putea provoca o tragedie în Valea Jiului

Deputatul PSD Natalia Intotero a declarat, luni, că, în cazul în care barajul Mihăileni ar ceda, localitățile din Valea Jiului ar fi inundate, iar peste 75.000 de oameni ar fi puși în pericol. „Dar spun foarte clar: dacă barajul de la Mihăileni nu este pus în funcţiune, riscăm să avem conducte noi— dar fără apă în ele”, a spus aceasta, la Ora Guvernului.

Deputatul PSD a afirmat că, în singura vizită făcută în județul Hunedoara, pe 9 august 2025, ministrul s-a concentrat exclusiv pe problemele legate de deșeuri și a ignorat investițiile strategice aflate în responsabilitatea directă a ministerului pe care îl conduce.

„În urmă cu două săptămâni, Curtea de Apel Cluj a decis anularea autorizaţiei de construire pentru barajul de la Mihăileni. Nu comentez decizia instanţei, vă cer soluţii rapide. Vorbim despre un proiect la care statul român lucrează de aproape 40 de ani, în care s-au investit aproximativ 147 de milioane de lei dintr-un total de 173 de milioane şi care astăzi se află la un grad de realizare de aproximativ 90%”, a explicat Natalia Intotero.

Deputatul PSD a declarat că, la ultima interpelare adresată pe această temă, Ministerul Mediului i-a transmis că finalizarea și punerea în funcțiune a investiției Acumulare Mihăileni constituie o prioritate strategică și că susține includerea proiectului în categoria Obiectivelor de Strategie și Interes Național.

„Acumularea de la Mihăileni urma să stocheze peste 10 milioane de metri cubi de apă şi avea funcţiuni complexe, dintre care menţionez: apărare împotriva inundaţiilor în aval (prin atenuarea viiturilor pe Crişul Alb) pe sectorul comuna Buceş– Vaţade Jos – Gurahonţ (jud. Arad). Ar proteja de inundaţii circa zeci de mii de locuitori; Asigurarea necesarului de apă pentru alimentarea populaţiei şi a agenţilor economici din zonă; Producerea de energie electrică (energie regenerabilă) – circa 1,2 Gigawaţi/an. Consiliul Judeţean Hunedoara implementează în prezent o investiţie europeană de 40 de milioane de euro pentru aducţiunea reţelelor de apă şi canalizare, destinată pentru peste 40.000 de locuitori din municipiul Brad şi alte 20 de localităţi. Dar spun foarte clar: dacă barajul de la Mihăileni nu este pus în funcţiune, riscăm să avem conducte noi— dar fără apă în ele”, a explicat aceasta.

Deputatul PSD a declarat că problemele privind siguranța barajelor din județul Hunedoara nu se limitează la acest caz.

„Barajul Valea de Peşti, construit în perioada 1970–1973, asigură alimentarea cu apă pentru oraşul Uricani, municipiile Lupeni şi Vulcan, oraşul Aninoasa şi o mare parte a municipiului Petroşani, având totodată rol esenţial în protecţia împotriva inundaţiilor. În aprilie 2025 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Hunedoara s-a întrunit într-o şedinţă extraordinară din cauza agravării infiltrărilor şi a fisurilor apărute în masca asfaltică de etanşare a barajului. Autorităţile au stabilit că este necesară reabilitarea stratului de etanşare (masca asfaltică)”, a afirmat Natalia Intotero.

Ea a adăugat: „Pentru aceste lucrări ar fi nevoie de aproximativ 10 milioane euro, valoarea totală a proiectui tehnic de reparaţii capitale şi punerea în siguranţă fiind de peste 230 milioane euro. Consecinţele unui scenariu în care barajul ar ceda ar fi dramatice: inundarea în aval a localităţilor din Valea Jiului şi punerea în pericol a peste 75.000 de locuitori”.