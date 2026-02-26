Natalia Intotero: PSD cere demisia ministrului Mediului

Deputatul PSD Natalia Intotero anunţă că social-democraţii vor cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, dacă aceasta nu va prezenta luni, în Parlament, soluţii clare privind situaţia Barajului Mihăileni de pe râul Crişul Alb, din judeţul Hunedoara.

Potrivit Nataliei Intotero, răbdarea PSD s-a epuizat în lipsa unor măsuri concrete pentru reluarea şi finalizarea investiţiei.

„PSD cere demisia ministrului Mediului dacă şi luni vom fi trataţi cu aceeaşi atitudine cu care am fost trataţi şi dacă nu vine cu soluţii pentru ca această investiţie să fie repornită şi finalizată. Este de datoria dânsei, este ministrul Mediului Haideţi sa mai desfiinţăm din ministere dacă tot nu-şi fac treaba! Chiar nu este în regulă, este o bătaie de joc pentru cetăţeni din judeţul Hunedoara”, a declarat Natalia Intotero la Prima News, subliniind nemulţumirea faţă de modul în care ministerul gestionează proiectele de infrastructură critică.

Ministrul Mediului fusese invitată la „Ora Guvernului”, în plenul Camerei Deputaţilor, la solicitarea PSD. Tema anunţată pentru dezbatere vizează „Responsabilitatea ministrului pentru blocarea investiţiilor strategice ale statului - cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara”. Diana Buzoianu nu a participat la invitaţia anterioară şi este aşteptată din nou în faţa deputaţilor luni, 2 martie, de la ora 16.00.

Tensiunile au escaladat după ce reprezentanţii Consiliului Judeţean Hunedoara au susţinut că activiştii de mediu „blochează definitiv” proiectul Barajului Mihăileni. Situaţia a apărut în urma unei decizii a Curtea de Apel Cluj, care a admis o acţiune a Declic şi a anulat autorizaţia de construire emisă în 1987.

Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Laurenţiu Nistor, a vorbit despre riscurile generate de oprirea lucrărilor şi despre necesitatea unei intervenţii rapide din partea autorităţilor centrale.

„Voi solicita Instituţiei Prefectului întrunirea Comisiei de Dialog Social de la nivelul judeţului Hunedoara, cu participarea tuturor factorilor responsabili în derularea acestui proiect. Pe această cale, fac apel la parlamentarii de Hunedoara, la instituţiile abilitate să se implice în gestionarea acestei situaţii critice. Pe lângă armonizarea legislaţiei privind obiectivele de interes naţional este nevoie şi de soluţii concrete, astfel încât astfel de investiţii să nu mai întâmpine blocaje majore.

România şi judeţul Hunedoara nu îşi permit să piardă această investiţie de la Mihăileni, aflată aproape de finalizare şi ale cărei lucrări s-au derulat constant pe parcursul anilor, în baza fondurilor alocate de către Guvern. Corpul principal al barajului este finalizat în proporţie de 100%, plus alte câteva obiective prevăzute în proiect şi au mai rămas de executat câteva lucrări conexe (amenajarea lacului, căi de acces, punere în exploatare)”, a declarat el, conform comunicatului.

Şeful CJ a reamintit că, încă din 2022, a transmis Guvernului un memorandum al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara, semnalând impactul negativ al demersului în instanţă prin care asociaţia de mediu a solicitat demolarea barajului.

„Am revenit periodic cu solicitări către Guvern prin care ceream finalizarea acestor lucrări, prin alocarea fondurilor necesare. Ultimul demers a fost realizat în noiembrie 2025, printr-o Scrisoare deschisă transmisă preşedintelui României, Nicuşor Dan, şi reprezentanţilor Guvernului României”, a susţinut Laurenţiu Nistor.

Conform CJ Hunedoara, într-un răspuns transmis la 16 decembrie 2025 de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor se arată că acumularea de la Mihăileni are un rol esenţial în sistemul naţional de gestionare a resurselor de apă şi în prevenirea riscurilor hidrologice, având totodată beneficii pentru comunităţile din zona Bradului.

„În documentul remis Consiliului Judeţean Hunedoara, Ministerul Mediului susţine includerea barajului de la Mihăileni în categoria Obiectivelor de Strategie şi Interes Naţional, în domeniul resurselor de apă, protecţiei împotriva riscurilor naturale şi al securităţii energetice. Obiectivele care stau la baza realizării acestei investiţii constau în asigurarea necesarului de apă pentru populaţie şi pentru zona industrială, pro¬ducerea de energie electrică (inclusiv prin cons¬truc¬ţia de microhidrocentrale) şi apărarea împo¬triva inundaţiilor pentru un sector întins al râului Crişului Alb, respectiv Mihăileni-Gurahonţ”, mai scrie în comunicat.

De cealaltă parte, reprezentanţii Declic au transmis că hotărârea instanţei este clară.

„Instanţa a stabilit că lucrările nu pot continua fără o autorizaţie valabilă şi actualizată. Judecătorii confirmă astfel că proiectul nu poate fi dus mai departe pe baza unor acte administrative vechi de aproape 40 de ani, după decenii de abandon şi schimbări majore ale acestuia”, au susţinut reprezentanţii Declic.