De ce nu l-a mai vrut CSM judecător pe tatăl lui Radu Miruță. Adevărul stă scris în acte

Magistratul pensionar Gheorghe Miruță are probleme în biografie ca și fiul său ajuns ministru USR, întâi la Economie, apoi la Armată. Îi este contestată vechimea ca magistrat chiar de către juriști, iar acum am găsit în arhivă de ce i-a respins CSM cererea de reîntoarcere în magistratură.

Din anul 2010, Gheorghe Miruță s-a pensionat. Rămâne o enigmă cum i s-au calculat anii de magistratură ca să iasă cu pensie specială, e deja o poveste publică și vom vedea dacă vreo instituție a statului va cerceta. Proaspăt pensionar la 57 de ani, Miruță senior a intrat în avocatură.

Când era președintele Tribunalului Gorj era simpatizant PSD și avea relații strânse cu toți șefii instituțiilor importante din Gorj, plantați de partid. Presa locală a consemnat destul de des apropierea politică a judecătorului, la fel cum a făcut-o și în cazul polițistului Viorel Salvador Caragea. Este rețeta obișnuită, indiferent de ce partid e la putere.

După instalarea lui Klaus Iohannis la Cotroceni, Caragea a fost mutat din funcția de șef al IJP Gorj (2015) la Școala de dresaj canin de la Sibiu, iar amicul lui - fostul judecător și președinte al Tribunalului Gorj – Gheorghe Miruță a vrut să se întoarcă la robă și ciocănel. Era un moment prielnic, deoarece venise la putere Guvernul Dacian Cioloș, iar portofoliu de la Justiție fusese încredințat juristei Raluca Prună.

Tată lui Radu Miruță cere CSM să fie reprimit în magistratură

Anul 2016. Avocatul Gheorghe Miruță se retrăsese la Novaci, orașul natal. Nu avea o activitate prolifică în barou, așa că s-a gândit să redevină judecător la un salariu mare, venit fix lunar. Din anul 2000, Miruţă a fost preşedintele Tribunalului Gorj, timp de două mandate. Era un atuu. A ales Judecătoria Novaci și a scris cererea pentru Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Într-una din ședințele Secției pentru judecători s-a luat în discuție solicitarea lui Gheorghe Miruță de a fi reîncadrat ca magistrat la Judecătoria Novaci. Cererea i-a fost acceptată, dar decizia finală trebuia luată în ședința Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Anul 2017, luna martie. Solicitarea fostului președinte al Tribunalului Gorj, Gheorghe Miruță, care a cerut reîncadrarea în funcţia de judecător la Judecătoria Novaci, a fost respinsă de CSM. Desigur, plenul magistraților a făcut cunoscută și motivarea deciziei.

La Judecătoria Novaci, judecătorul Miruță n-ar fi avut treabă

Decizia CSM conține și motivarea de respingere, chiar dacă Secția pentru judecători constatase că fostul judecător de la Târgu Jiu îndeplinea condițiile de revenire în magistratură și la 63-64 de ani.

„Din datele existente la nivelul Direcției resurse umane și organizare rezultă că la Judecătoria Novaci, din cele cinci posturi de judecător prevăzute în schemă sunt ocupate trei posturi.

Cu privire la volumul de activitate la nivelul acestei instanțe, în anul 2015 a fost înregistrată o încărcătură de dosare pe judecător de 583 dosare, față de media națională de 1060 dosare, în timp ce în anul 2016 a fost înregistrată o încărcătură de 806 dosare/judecător, față de media națională de 1083 de dosare.

Potrivit practicii constante a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, procedura reîncadrării apare ca o modalitate excepțională de ocupare a posturilor vacante din sistem, care poate fi justificată la instanțele sau parchetele care au un volum de activitate deosebit de ridicat și nu există posibilități reale de ocupare a posturilor vacante prin alte modalități de ocupare.

Având în vedere faptul că încărcătura de dosare pe judecător la Judecătoria Novaci s-a situat în ultimii doi ani cu mult sub media națională, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va respinge cererea formulată, apreciind că nu este oportună utilizarea unei modalități excepționale precum reîncadrarea pentru ocuparea unui post vacant la Judecătoria Novaci”, se arată în motivarea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Radu Miruță nu a contrazis dezvăluirea lui Victor Ponta

Victor Ponta, fost presedinte PSD si deputat in judetul Gorj pentru mai multe mandate, a făcut recent o declarație despre acea perioadă a activității sale. El a recunoscut public că judecatorul Gheorghe Miruță era un apropiat al PSD si că a fost promovat în cariera de magistrat datorită legăturilor cu partidul, la începutul anilor 2000. De fapt, a confirmat ceea ce se găsește în arhiva ziarelor locale din perioada în care Gheorghe Miruță era președintele Tribunalului Gorj.

Ca noutate, fostul premier Victor Ponta și fost președinte al PSD a venit cu o informație legată de parcursul politic al lui Radu Miruță. El susține că Radu Miruță a devenit membru al organizației județene a PSD Gorj între anii 2012- 2013, pentru ca apoi, în 2016, după ce PSD a intrat în opoziție, iar la putere să vină Guvernul Cioloș, Miruță junior să devină lider al USR.

Ministrul Radu Miruță nu a avut o reacție clară cu privire la cele spuse de Victor Ponta. Nu a explicat nici situația pusă pe tapet cu privire la ieșirea tatălui său la pensie după 22 de ani de magistratură, vechime insuficientă pentru a obține pensia de serviciu.