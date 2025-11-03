Dan Voiculescu: Pensia minimă nu mai reflectă realitățile economice actuale

Dan Voiculescu, fondatorul trustului Intact, a atras atenția că pensia minimă nu mai reflectă realitățile economice actuale și că, fără măsuri urgente, România ar putea ajunge la o criză socială gravă. „În prezent, nivelul pensiei minime sociale garantate este 1281 de lei. Echivalentul a 250 de euro. Aproximativ un million de pensionari români primesc indemnizație socială pentru a atinge acest nivel minim!”, a scris acesta, pe blogul său.

Fondatorul trustului Intact a avertizat că pensia minimă nu mai reflectă realitățile economice actuale și că România riscă o criză socială gravă dacă nu se iau măsuri rapide. El consideră că majorarea pensiei minime la 2.000 de lei trebuie să fie o decizie prioritară a Guvernului, menită să redea demnitatea vârstnicilor și să le asigure un trai decent.

„Așadar, unul din cinci pensionari trăiesc, astazi, cu 1281 de lei pe lună. Din care trebuie să-și cumpere medicamente, să-și plătească utilitățile, să-și asigure minimul de hrană necesar supraviețuirii”, a explicat acesta.

Potrivit acestuia, „pe lângă sărăcia extremă, ei suportă și umilința de a fi părăsiți, ignorați, lăsați să moară cu zile!”. Fondatorul trustului Intact a reamintit că nivelul pensiei minime de 1.281 de lei a fost stabilit la începutul anului 2024 și că, din cauza inflației, puterea de cumpărare s-a redus cu aproximativ 15% în ultimii doi ani.

„Cum să trăiești cu 1281 de lei pe lună într-o tara în care coșul mediu de consum pentru un trai decent necesar unei familii a fost calculat la 11.370 lei/luna (2270 euro)?! Nivelul de 1281 de lei a fost stabilit la începutul anului 2024! Doar din cauza inflației, puterea de cumpărare a scăzut, în ultimii doi ani, cu aproximativ 15%!”, a mai scris acesta.

Astfel, în acest context, Dan Voiculescu susține că „creșterea nivelul pensiei minime sociale reprezintă o urgență națională”.

Voiculescu a declarat că este nevoie de o creștere reală a pensiei minime, nu una simbolică, și a criticat cuantumurile „care par căutate special pentru a umili”. „Ce sens are acel un leu peste cei 1280 din nivelul actual? E o glumă? O batjocură? Tema aceasta este, în mod evident, apolitică!”, a mai adăugat acesta.

„O decizie de creştere a nivelului pensiei minime la 2000 de lei, asumată de Guvern, susținută inclusiv de liderii Parlamentului, ar reprezenta un foarte necesar semn de responsabilitate și respect față de seniorii vulnerabili!”, a mai scris acesta.