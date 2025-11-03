Economie

Dan Voiculescu: Pensia minimă nu mai reflectă realitățile economice actuale

Comentează știrea
Dan Voiculescu: Pensia minimă nu mai reflectă realitățile economice actualeDan Voiculescu. Sursa Foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Dan Voiculescu, fondatorul trustului Intact, a atras atenția că pensia minimă nu mai reflectă realitățile economice actuale și că, fără măsuri urgente, România ar putea ajunge la o criză socială gravă. „În prezent, nivelul pensiei minime sociale garantate este 1281 de lei. Echivalentul a 250 de euro. Aproximativ un million de pensionari români primesc indemnizație socială pentru a atinge acest nivel minim!”, a scris acesta, pe blogul său.

Dan Voiculescu: România riscă o criză socială gravă

Fondatorul trustului Intact a avertizat că pensia minimă nu mai reflectă realitățile economice actuale și că România riscă o criză socială gravă dacă nu se iau măsuri rapide. El consideră că majorarea pensiei minime la 2.000 de lei trebuie să fie o decizie prioritară a Guvernului, menită să redea demnitatea vârstnicilor și să le asigure un trai decent.

„Așadar, unul din cinci pensionari trăiesc, astazi, cu 1281 de lei pe lună. Din care trebuie să-și cumpere medicamente, să-și plătească utilitățile, să-și asigure minimul de hrană necesar supraviețuirii”, a explicat acesta.

„Creșterea nivelul pensiei minime sociale reprezintă o urgență națională”

Potrivit acestuia, „pe lângă sărăcia extremă, ei suportă și umilința de a fi părăsiți, ignorați, lăsați să moară cu zile!”. Fondatorul trustului Intact a reamintit că nivelul pensiei minime de 1.281 de lei a fost stabilit la începutul anului 2024 și că, din cauza inflației, puterea de cumpărare s-a redus cu aproximativ 15% în ultimii doi ani.

Modelele de subiecte pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională 2026, publicate. Elevii pot începe pregătirea
Modelele de subiecte pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională 2026, publicate. Elevii pot începe pregătirea
Cum îți dai seama dacă cineva ți-a umblat în telefon. Sfaturi de la experții în securitate digitală
Cum îți dai seama dacă cineva ți-a umblat în telefon. Sfaturi de la experții în securitate digitală

„Cum să trăiești cu 1281 de lei pe lună într-o tara în care coșul mediu de consum pentru un trai decent necesar unei familii a fost calculat la 11.370 lei/luna (2270 euro)?! Nivelul de 1281 de lei a fost stabilit la începutul anului 2024! Doar din cauza inflației, puterea de cumpărare a scăzut, în ultimii doi ani, cu aproximativ 15%!”, a mai scris acesta.

Pensionari

Pensionari. Sursa foto: Freepik

Astfel, în acest context, Dan Voiculescu susține că „creșterea nivelul pensiei minime sociale reprezintă o urgență națională”.

Decizia, semn de respect față de pensionarii vulnerabili

Voiculescu a declarat că este nevoie de o creștere reală a pensiei minime, nu una simbolică, și a criticat cuantumurile „care par căutate special pentru a umili”. „Ce sens are acel un leu peste cei 1280 din nivelul actual? E o glumă? O batjocură? Tema aceasta este, în mod evident, apolitică!”, a mai adăugat acesta.

„O decizie de creştere a nivelului pensiei minime la 2000 de lei, asumată de Guvern, susținută inclusiv de liderii Parlamentului, ar reprezenta un foarte necesar semn de responsabilitate și respect față de seniorii vulnerabili!”, a mai scris acesta.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:43 - Modelele de subiecte pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională 2026, publicate. Elevii pot începe pregătirea
13:34 - Prima țară din lume care interzice fumatul pentru noile generații. Legea a intrat în vigoare
13:23 - Cum îți dai seama dacă cineva ți-a umblat în telefon. Sfaturi de la experții în securitate digitală
13:15 - Elon Musk, vizibil schimbat. Medicii explică semnele de îmbătrânire rapidă
13:06 - Dan Voiculescu: Pensia minimă nu mai reflectă realitățile economice actuale
12:58 - Fabrica de pulberi de la Victoria: investiție de 535 de milioane de euro și 700 de locuri de muncă. Acordul a fost se...

HAI România!

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?

Proiecte speciale