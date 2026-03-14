Cum trebuie dezghețată corect carnea tocată pentru a evita apariția bacteriilor

La prima vedere, dezghețarea cărnii tocate pare un lucru simplu. Este suficient să scoți pachetul din congelator și să îl lași pe blatul din bucătărie, însă această metodă poate implica anumite riscuri, potrivit pillsbury.com.

Dacă un pachet cu carne tocată este scos din congelator, trebuie avut în vedere că, atunci când stratul de la suprafață începe să se dezghețe, riscul de apariție a bacteriilor crește, chiar dacă interiorul rămâne încă înghețat.

Din acest motiv, carnea tocată nu trebuie dezghețată în locuri cu temperaturi ridicate. O metodă mai sigură este păstrarea ei în frigider câteva ore sau peste noapte, timp suficient pentru dezghețare.

Problema apare atunci când nu există suficient timp pentru ca pachetul cu carne tocată să se dezghețe în mod natural. În această situație, poate fi folosită metoda cu apă rece, însă carnea trebuie păstrată într-un recipient închis ermetic.

Pachetul cu carne tocată se pune într-un castron, care se umple apoi cu apă rece. Apa trebuie schimbată la fiecare 15 minute, iar în aceste condiții carnea se dezgheață, de regulă, în aproximativ o oră sau chiar mai repede. După dezghețare, carnea trebuie gătită imediat și nu trebuie păstrată pentru mai târziu.

De asemenea, carnea tocată, dacă este ambalată într-un recipient închis ermetic, poate fi pusă într-un castron sau în chiuvetă, sub un jet de apă rece. Pachetul trebuie verificat la fiecare 30 de minute, până când carnea se dezgheață complet. Metoda funcționează destul de repede, iar după aproximativ o oră carnea poate fi gătită.

Carnea tocată poate fi dezghețată și direct într-o tigaie, metodă utilă mai ales atunci când urmează să fie folosită imediat. În acest caz, se pune puțin ulei în tigaie, se adaugă carnea tocată și se lasă la foc mic. Pe măsură ce începe să se dezghețe, bucata de carne trebuie desfăcută treptat cu o lingură de metal sau cu una de lemn, dacă este folosită o tigaie din ceramică.

Focul poate fi mărit abia după ce carnea s-a dezghețat complet, iar gătirea poate continua în mod normal. În general, metoda durează aproximativ 10–12 minute, în funcție de mărimea pachetului cu carne.

Carnea tocată poate fi dezghețată și cu ajutorul cuptorului cu microunde, folosind funcția specială de dezghețare. De regulă, această metodă poate dezgheța carnea în aproximativ 2–3 minute sau chiar mai mult.

Totuși, carnea trebuie scoasă din ambalajul de plastic, iar rezultatul poate fi inegal, deoarece unele părți încep să se gătească, în timp ce altele rămân încă înghețate. Din acest motiv, metoda nu este considerată cea mai sigură și este folosită mai ales atunci când timpul este limitat.

În schimb, carnea tocată dezghețată în frigider poate fi păstrată fără probleme timp de 1–2 zile. Dacă sunt folosite alte metode de dezghețare, carnea trebuie gătită imediat, deoarece păstrarea ei poate duce la alterare.