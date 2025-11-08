Setări ascunse care pot tripla viteza internetului pe telefon

Mulți utilizatori nu realizează că telefoanele lor au funcții sau setări rapide care pot optimiza conexiunea la internet. Activarea acestor opțiuni nu necesită cunoștințe tehnice avansate și poate reduce semnificativ timpii de încărcare și întârzierile în navigare. Experții de la aplicația Saily recomandă verificarea setărilor de rețea și folosirea funcțiilor de accelerare a datelor mobile pentru a beneficia de o experiență online mai fluidă și mai rapidă.

Un gest simplu cu telefonul poate transforma semnificativ experiența de internet mobil în timpul călătoriilor internaționale, fără a costa nimic. Specialiștii în conectivitate atrag atenția că smartphone-urile pot reduce neintenționat viteza de internet atunci când trecem granițele.

Imediat după aterizare, majoritatea telefoanelor se conectează automat la prima rețea de roaming disponibilă, de multe ori cea din interiorul aeroportului. Ulterior, dispozitivul rămâne fidel acestei rețele, chiar și atunci când se află într-o zonă cu semnal mai puternic.

Vykintas Maknickas, CEO al aplicației eSIM de călătorie Saily, parte a NordVPN, explică că acest comportament automat este integrat în modul în care telefoanele aleg partenerii de roaming.

„Când aterizezi într-o țară străină, telefonul tău scanează și înregistrează automat rețelele disponibile. Dacă rețeaua ta de la domiciliu are mai mulți parteneri de roaming la destinație cu prioritate egală, dispozitivul tău se va conecta de obicei la cel mai puternic semnal de la aeroport și apoi va rămâne la el”, a spus Maknickas.

Dispozitivele mobile pot continua să se conecteze la aceeași rețea chiar și după ce părăsiți un terminal, ceea ce poate provoca viteze de internet reduse sau instabile în hoteluri, apartamente sau birouri.

Totuși, există o soluție rapidă: activarea și dezactivarea modului avion. „Când ajungeți la hotel sau la birou, porniți modul avion pentru 10-20 de secunde, apoi opriți-l”, recomandă Maknickas.

Această metodă forțează telefonul să se reconecteze de la zero și să aleagă automat cel mai potrivit turn de comunicații sau partener de roaming pentru locația în care vă aflați.

„Odată ce ajungeți la hotel sau la baza principală, activați modul avion timp de 10 până la 20 de secunde, apoi dezactivați-l. Aceasta forțează o reselectare curată a rețelei și permite telefonului dvs. să aleagă cel mai bun turn local sau partener de roaming pentru locația dvs. exactă”, a explicat Maknickas.

Pentru a optimiza semnalul telefonului după ce ajungeți la destinație, există o metodă simplă, dar eficientă. Mai întâi, conectați-vă la rețeaua mobilă a aeroportului pentru a putea naviga și a trece rapid de vamă.

Așadar, odată ajunși la hotel sau la o altă destinație, urmați sfaturile de mai sus pentru a putea căpătat viteză mai mare de internet. Această manevră aparent minoră forțează telefonul să realizeze o nouă scanare a rețelei.

Rezultatul: dispozitivul se poate conecta la un turn de semnal mai performant din apropiere, în loc să rămână blocat pe cel de la aeroport. În urma acestei scurte resetări, veți observa adesea o îmbunătățire a semnalului. Nu trebuie decât să verifici barele, indicatorul 4G/5G sau să efectuezi un test rapid de viteză.